三隧分流｜實施首日西隧有私家車誤當易通行　徑直駛過被叫停繳費

政府今日（2日）零時收回西隧專營權，同時正式實施三隧分流的「633」方案，即私家車行經西隧減價至60元紅隧、紅隧和東隧則同步加價至30元。

三隧中，只有紅隧在7月23日實施了易通行，其餘兩隧尚未實施，將於本月分兩日實施。不過，《香港01》觀察發現，有私家車司機疑誤以為今日實施易處行，竟徑直駛過收費亭，最終被收費亭人員叫停補交費用。



+ 2

《香港01》記者今早約九時，於西區隧道收費廣場現場觀察，半小時內已有一輛私家車未有於收費亭停下繳費。約早上9時37分，一輛黑色7人車出隧道後，駛往九龍方向越過收費亭，懷疑誤以為西隧已實施易通行，未有停車繳交隧道費，由收費亭人員叫停進行登記，並補交費用，歷時約2分鐘。

西隧8.6、東隧8.27實施易通行 林世雄稱三隧更暢順

運輸及物流局局長林世雄今早巡視西隧在政府收回首日，並實施「633」收費的交通情況後，提到易通行將於周日（6日）早上在西隧實施，及8月27日將在東隧實施，屆時三條隧道都實施易通行，連同「不同時段不同收費」模式，將可令三隧更暢順。

▼8月2日 政府收回西隧實施633三隧分流收費▼

