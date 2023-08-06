西隧易通行｜首日實施車流少行車暢順　百架車次中四分之一屬的士

西區海底隧道今日（6日）清晨5時起實施易通行。實施首日正值假日，今早約10時，來往香港及九龍方向的車輛稀少，行車暢順。

有的士業界稱三隧分流「633」方案實施後，因的士收費劃一單程25元，的士行經西隧的費用大減，料較多的士會經西隧過海。據現場觀察，撇除巴士，往港島方向的車流在5分鐘內有逾百架次，當中有四分之一屬的士。



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西隧實施易通行，收費廣場前設有指示牌標示易通行已實施，不用停車繳費。收費亭也圍上黑布，或已貼上黑色膠貼；部分收費亭間也設置「易通行繳費 不用停車」的指示牌。

西隧行車線減半

行車線改動上，如早前政府宣布，前往香港方向的收費廣場由原有10條行車線，減至5條行車線，原有巴士行車線保留。至於往九龍方向，原有11條行車線減至4條線行車線，同樣保留原有巴士行車線，並保留靠右的3線。

西隧首日實施易通行，正值周日，現場觀察，近今早10時，來回西隧的車輛稀疏，行車暢順，暫時不見有駕駛者在收費亭停車。

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目測四分之一車流為的士

三隧分流「633」方案早前實施後，有的士業界曾稱因收費劃一，使用西隧過海費用減少，較多客人願意經西隧過海。據現場目測，撇除巴士，往港島方向在5分鐘內，有約103架車輛使用西隧過海，當中有約28架屬的士，佔約四分之一。

在紅隧及西隧實施易通行後，東隧也將於本月27日清晨5時起實施易通行，屆時全港三條過海隧道將全部實施易通行。