機場航天城男工觸電亡　機電署：工地天花間隙內有帶電電線外露

機場航天城東路11 SKIES商場地盤上周六（19日）發生奪命工業意外，34歲電工方貴芬在假天花工作期間，懷疑觸電喪生。機電署今日（22日）回覆《香港01》查詢表示，據初步調查，發現涉事裝修工地天花間隙內有帶電電線外露，調查仍在進行。



機電署回覆查詢時指，派員調查後初步發現涉事裝修工地天花間隙內有帶電電線外露，調查仍在進行。署方又表示，如發現有違反《電力條例》及附屬規例，會採取執法行動。

另外，方的大舅黃先生今日接受《香港01》訪問時表示，目前只知道死者是工作期間意外觸電，導致死亡，仍未清楚觸電原因，亦不知道意外發生期間有無任何保險掣被關閉。黃又稱，方的父母情緒暫時稍為平復，未決定日後會留港，抑或返回內地家鄉。

▼死者母親昨日認屍後傷心暈倒▼



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死者胞姊（左一）與父母（左三及左二）昨午（21日）與地盤承建商會面後，癱坐馬路邊痛哭。（朱永倫攝）

由湛江來港的死者母親，昨早（21日）與其他家屬到殮房認屍後激動暈倒；她與死者父親和胞姊昨午與地盤承建商會面後，再次癱坐在馬路邊痛哭。死者胞姊泣訴弟弟只有30多歲，「大把前途㗎」，卻在今次事故中猝逝，令她失去弟弟、兩個孩子失去父親，父母更是「白頭人送黑頭人」，「佢身後事乜嘢都無交帶畀我哋呀，好可憐呀，佢走嗰時係一個人嚟㗎，我哋見唔到㗎！」

工權會正積極為遺孀籌款，總幹事蕭倩文希望各承建商可「幫多少少」，釋出最大誠意協助死者家屬渡過難關。

死者方貴芬（中）為家中經濟支柱，育有2名子女，大女11歲、細仔8歲。

工權會總幹事蕭倩文表示，死者是家中經濟支柱，孩子仍年幼，又要供養父母，工權會希望各承建商可「幫多少少」，釋出最大誠意協助死者家屬渡過難關。（朱永倫攝）

事發於上周六（19日）下午3時19分，34歲方貴芬在涉事公司任職電工約一年，在機場航天城東路11 SKIES商場地盤離地3米的假天花工作期，懷疑觸電受傷暈倒。約10分鐘後工友發現他沒有反應，爬上假天花赫見他暈倒，連忙報警，消防到場將他救下送院，惟他終告不治。

據悉死者原在內地任職電工，7年前由湛江來港後繼續從事機電工程方面工作，是家中的經濟支柱。據死者大舅黃先生所講，事發當天死者原本打算收工後到珠海陪妻子及子女吃飯，惟家人一直未接到他放工的消息，電話亦打不通，於是趕回其在香港的住所，在大門發現留有警方的聯絡字條才得知其死訊。家人未能清楚了解死因，只知死者工作時觸電，據警方向家屬透露，死者當時自行上天花工作，同事其後查看發現他昏迷不醒，警方到場後發現死者雙手變黑及脫皮，手指明顯「入電」被電電傷，身體又凍又僵硬，其後送院後證實不治。

▼案發當日現場情況▼



11 SKIES承建商協盛建築集團日前回覆《香港01》查詢表示，集團對赤鱲角航天城東路地盤發生的事故，導致一名外判員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，並會聯同外判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。

勞工處向有關承辦商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤地下樓層（零區）的電力工作，直至信納有關承辦商已採取措施消除有關危害，才可復工。根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。