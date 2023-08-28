嘉道理走失水巨蜥｜Aberdeen失蹤逾兩周　終被行山客於園內尋回

本月10日，嘉道理農場一隻名為Aberdeen的水巨蜥在臨時展區走失，過去逾兩星期一直下落不明。消息稱，Aberdeen在園內被尋回。嘉道理農場今日（28日）在facebook表示，在本周日（27日）中午，一名在園內行山的遊客致電嘉道理農場，指發現一隻大型的蜥蜴正在享受日光浴，而地點正是Aberdeen 走失位置附近的梯田。



園內的動物護理員收到消息後到場，見Aberdeen在樹上休息，被發現後更一度想逃跑，但護理員即上前將牠捉住，最終尋回Aberdeen。牠被帶到獸醫院，進行簡單的身體檢查及餵食水後，現已被送返原居住的「爬行動物展覽台」，嘉道理農場向熱心巿民及行山客致謝。



（嘉道理農場圖片）

嘉道理農場早前在facebook指，Aberdeen在接受腳趾傷患治療期間，推倒圍欄上的一塊木板，從小縫隙中溜走。園方指，由於水巨蜥是食腐動物，牠的日常覓食並不會有困難。直至今（28日）午近1時，嘉道理農場在facebook表示尋回Aberdeen。原文如下：

「今天，我們有一項好消息要宣布：走失的水巨蜥Aberdeen回家了！ 兩週前，我們報告一隻在嘉道理農場暨植物園居住超過八年的水巨蜥Aberdeen在等待治療期間逃跑。現在我們很高興宣布，我們已尋回Aberdeen並帶牠安全回家了！

在本周日中午，我們收到一位正在本園內行山的遊客致電，通知她發現一隻大型的蜥蜴正在享受日光浴，而地點正是Aberdeen 走失位置附近的梯田。

正在值班的動物護理員收到消息後，立即動身趕往訪客匯報的地點，並發現Aberdeen正在樹上休息。Aberdeen 是攀爬能手，當牠意識到被發現後，立即從樹上爬回地面，並向梯田方向逃跑。幸運的是，一位身手敏捷、戴着厚手套的護理員在Aberdeen跑遠前將牠捉住。

Aberdeen被帶到獸醫院，值班獸醫為牠作簡單的身體檢查及提供食水。隨後牠便被送返原居住的「爬行動物展覽台」。

Aberdeen似乎對冒險之旅突然中斷有點沮喪，但當牠重返熟悉的家園後，對此就顯得不再在乎了。在下午五時，Aberdeen已開始和同住的陸龜老朋友一起玩耍。

照顧Aberdeen的護理員和動物保育部的全體員工希望在此向各位提供協助巿民致謝。我們收到不少來自熱心巿民提供懷疑目擊Aberdeen 的消息，在社交媒體上亦有不少巿民留言鼓勵我們繼續搜尋 並帶Aberdeen回家。如果不是訪客目擊到Aberdeen的行蹤，牠仍然會繼續四處遊盪，並讓照顧牠的動物護理員日夜牽掛。

除了感謝公眾和本地傳媒的支持和協助外，我們還要特別感謝漁護署職員。在過去一周，他們不辭勞苦，在炎熱、潮濕天氣下參與本園的搜索行動。 當然，我們亦要特別感謝發現Aberdeen並通知本園團隊的行山遊客。

我們很高興Aberdeen重返家園，繼續履行牠的重要任務 —— 喚起公眾對水巨蜥及非法貿易的關注。非法貿易導致巨蜥和其他的動物在地區和全球網絡被非法販運，許多寵物在途中不幸死亡。 非法寵物貿易對自然造成極大危害，故請勿購買外來動物作為寵物飼養！」