茶果嶺海濱公園兩狗墮海　熱心女落海營救　多人駁長狗帶協助上岸

於上星期四正式啟用、設有寵物共享空間的茶果嶺海濱公園，發生狗隻墮海意外。28日晚上10時許，據報有兩隻寵物犬，先後在茶果嶺海濱公園墮海。一名熟水性的放狗女子見狀，立即跳落海救狗，而在場其他人士見狀，亦協助拋下救生圈。由於濕水狗隻甚重，加上海面與岸邊有一定距離，難以將其救上岸。有狗主人急生智，著在場人士拆下愛犬的狗帶，並將其駁長充當救生繩，成功將兩狗救上岸；而落海救人的熱心狗主，則由救援人員協助返回岸邊，一人兩狗並無大礙。有狗主認為，公園的欄杆空罅太闊，寵物或小朋友很容易誤闖海邊，希望當局改善。



據知，涉事為一隻唐狗BB及一隻較大型的金毛尋回犬。及在場目擊事件的放狗人士黃小姐稱，該狗B並無拖狗帶，事發時慢慢行到海邊，未幾跌落海，在場人士相當緊張，隨即呼救；而金毛犬見狀，「好似想救隻狗仔」，望住狗B並跳落海。另一名狗主因熟識水性，立即落海狗救，其他在場人士亦協助將公園圍欄上的救水圈拆出並拋落海。落水的女子成功捉住兩隻狗，並先將狗仔救起，惟不夠力將狗送上岸，其他狗主見此情況，立即拆下多條狗帶，駁成一條長繩，權充安全繩將狗隻扯上岸；大狗則隨後救到岸上。至於救狗女士則被救上水警輪，再返回岸上。救狗女子幸無受傷，兩狗亦無恙，安全交到主人手上。隨後自行離去。

黃小姐認為，狗主會比較重視放狗地方的安全，除了看有否太多草被、有無牛蜱等影響健康的環境因素之外，海邊的話欄杆亦是重點，如罅隙太闊，會對小朋友或狗隻有危險。希望當局會改善。

渠務署於8月24日公布，位於觀塘偉業街的茶果嶺海濱公園及毗鄰的翠屏海濱正式啓用，貫通觀塘與茶果嶺海濱。為配合觀塘區的未來發展，渠務署進行觀塘污水泵房優化工程，興建一個容量達16,000立方米、相等於6.4個奧林匹克標準游泳池的地底污水調節設施，以提升處理污水的效能。渠務署於泵房上蓋建造園景平台，以落實「一地多用」的政策倡議。園景平台連同毗鄰的海濱空間，組成佔地約1.8公頃的茶果嶺海濱公園，設有涼亭、園景區、草坪、兒童遊樂設施和健體設施等。海濱空間是「寵物共享公園」，市民可攜同寵物入內。茶果嶺海濱公園由康樂及文化事務署管理。

警方表示，於28日晚上10時33分接獲報案，指有兩隻狗、及一名年約30餘歲女子墮海。墮海人士及兩狗獲救後，毋須送院，案件列作「動物在危險位置」處理。