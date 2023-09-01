颱風蘇拉︱民安隊、消防處、警方將為市民提供協助　籲勿「追風」

颱風蘇拉逐漸接近本港，香港天文台今日（9月1日）凌晨2時40分發出八號西北烈風或暴風信號，會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。保安局昨（31日）指緊急事故支援組人員已經準備好，協調各應急服務單位應對颱風。各紀律部隊亦已各就各位，確保市民安全。

民安隊、消防處、警隊均表示在颱風下已作好準備，為有需要人士提供協助，並呼籲市民，留意有關颱風最新資訊、應留在室內安全地方、做好防風措施、並暫停所有戶外及水上活動，切勿「追風」。



民安隊指，已於前日（30日）制定應急計劃，以應對任何緊急行動，為有需要幫助的人士提供協助。民安隊表示，隊員已檢查各種行動器材工具的運作、檢查個人行動裝備等。另外，他們亦已與大澳民政事務處及鯉魚門民政事務處聯絡，預早派隊員前往大澳及鯉魚門。如有需要、協助疏散居民、支援緊急庇護中心以至執行水災救援等。

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消防處表示，由於颱風蘇拉將帶來狂風大雨，消防員會繼續協助低窪地區民進行防禦措施。警方亦表示，已準備隨時為市民提供協助。

消防處及警方提醒市民，密切留意風暴消息，做好防風措施，留在室內安全地方、鎖上並遠離當風嘅窗戶、遠離岸邊及其他高危地方、停止所有山嶺、戶外及水上活動，及遠離岸邊，並切勿「追風」。