颱風蘇拉︱渡頭灣村海邊士多搬電器撤離　市民無懼風雨玩風翼衝浪

颱風蘇拉逐漸靠近，天文台於今日（1日）凌晨2時40分發出八號西北烈風或暴風信號。民政署表示，已在颱風抵港前巡查水浸黑點，並協調不同部門去做防風措施，同時開通了緊急事故熱線，並在昨晚（31日）開始提早開設庇護中心，供居住在低窪地區及有需要市民盡早入住。



今日早上時份，《香港01》記者到位處低窪地區的馬鞍山渡頭灣村巡視。現時渡頭灣村有微雨，附近一帶水位逐漸上升。近海邊的士多老闆正搬走士多內一些電器，並執拾行裝去避風中心暫避。另外，亦有市民無懼風雨，到對開海域進行水上活動。



《香港01》記者到位置低窪地區的馬鞍山渡頭灣村巡視。現時渡頭灣村有微雨，附近一帶水位遂漸上升。（黃學潤攝）

張先生與其母親在渡頭灣村海邊經營士多，現場可見水位已逐漸上漲。張先生指，以往颱風「山竹」及「天鴿」抵港時「（水位）都係漲得好快，避都避唔切」，並指當時水浸至其心口。因此今次他們提早準備，收拾好更換的衣物及鞋就前往避風中心，為避免水浸浸壞電器，他將雪櫃等電器搬離士多。

另一邊廂，在渡頭灣村旁邊的井頭村對開海域，有不少市民無懼風雨繼續玩風翼衝浪（Wing Foil）。特意到來衝浪的蔡先生表示，他與其他同好者相約今日到渡頭灣村衝浪。他指現時「無風無浪」，加上附近海灣屬內灣，即使有風，亦只吹他們回岸邊；另外他亦有佩戴頭盔及穿上防撞衣，所以不擔心安全問題，強調「危險性極低」。蔡生指，他只打算玩1至2小時，如風力過於強大，他亦會暫停活動並上岸。

玩了風翼衝浪3年的李小姐表示，現時風力不大，同指因為此處屬內灣，風向主要為向岸吹，故衝浪時亦很安全，指「危險地方我哋都唔會去」。她提到，在以往颱風「山竹」及「天鴿」打風期間，她也有到來衝浪。

玩了數年風翼衝浪的Alex表示，他們會選擇在可以上岸的地方玩，如裝備需要維修時能上岸處理。對於政府呼籲市民切勿進行水上活動，他指每個人都要視乎自己能力是否能夠進行衝浪。