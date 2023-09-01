颱風蘇拉｜鯉魚門民居壞水泵污水險入屋　有人堅守半世紀家園

颱風蘇拉步步進迫，8號風球現正生效。天文台於今早（11日）9時45分指，與蘇拉相關的烈風區已到達香港以東約70公里，本港高地持續吹烈風。同一時間，颱風水浸黑點鯉魚門有風有雨，雖然暫時尚算平靜，惟水位已逐漸上升。有區議員專程前來呼籲居民盡快撤離，但有人堅持留守半世紀的家園，有人卻在此時壞水泵，無法抽走污水，或要考慮撤離。其後渠務署人員到場處理污水，並加派沙包供居民取用。



陳先生要留守家園拒絕撤離。（翁鈺輝攝）

觀塘區議員呂東孩指鯉魚門情況暫時平靜，但提醒市民不要大意。（翁鈺輝攝）

觀塘區議員呂東孩今早到鯉魚門視察環境，並呼籲居民撤離。其中居民陳先生拒絕：「唔走呀！留守喺度望住間屋，太太都喺度。睇情況啦，上次兩公婆都住咗晚，（現在）好平靜，我望吓都好安樂。」他指現時水位超過兩米，「無浪、無風好啲，上面屋頂無事」，而渠務署人員昨晚漏夜再裝防水閘，相信可有效擋水。

陳先生坦言：「半世紀喺度，睇住間屋，嚟到依家無理由棄咗佢，要留守到最後，真係唔掂先走上去社區（中心）。」呂議員則千叮萬囑要留意情況。

呂議員於上午9時至10時巡視後，形容鯉魚門大致平靜，「有風有雨，唔算大，海浪大概升到2.7至2.8米，低窪位置（有水）少少上咗路，情況唔算嚴重，提醒居民不要大意，該去暫避就去。」

另一戶張女士情況則不一樣，她家中的水泵突然壞了，有污水倒灌，屋外有約15厘米的水浸，暫未入屋。她和家人已經將物品升高，渠務署亦派員到來維修水泵，她和家人會暫避到其他地方。

有市民專程到鯉魚門觀浪，不過似乎有點失望。周女士和家人到來，但感受不到風力：「冇（威力），好少，海浪都算普通，唔係好大。」