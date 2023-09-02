颱風蘇拉｜消防山頂鋸樹不適送院　同袍心急駕消防車撞醫院簷篷

超強颱風蘇拉昨日（1日）逼近香港，八號東南烈風或暴風信號熱帶氣旋警告今晨仍然生效，本港至今日（2日）錄得多宗塌樹或樹木有倒塌危險的報案，消防疲於奔命，但仍緊守崗位。其中一名年約48歲消防員在山頂處理塌樹期間暈倒，同袍大驚搶救和召救護車到場，幸該名消防員在救護車上回復知覺，清醒送往律敦治醫院接受治理。



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據了解，今日凌晨5時許，旭龢消防局前往加列山道和山頂道交界處理塌樹，大致鋸完樹，一眾消防員收拾工具，但其中一人突然眼前一黑暈倒地上，同袍大驚施以搶救，同時召救護車到場協助，該名消防員在車上接受初步治理後清醒，由救護車送往律敦治醫院，目前繼續留醫。

多名消防員繼續在醫院逗留，希望受傷同袍早日康復。（李家傑攝）

旭龢消防局一眾消防員得知有同袍不適送院，他們大感緊張，先後駕駛多輛消防車趕抵醫院，其中一輛清晨6時許駛至，懷疑車上消防員心急想知道同袍情況，沒有留意車上有升降台，所以直撞醫院簷篷，令到簷篷輕微損毀，但事件中無人受傷，多名消防員繼續在醫院逗留，希望受傷同袍早日康復。

柴灣道350道樂軒臺對開有一棵約高8米、直徑0.5米的樹倒塌，壓中一輛私家車，幸無人傷。（柴灣人柴灣事facebook/網民Zen Choi圖片）

另外，昨午約3時，警方接報柴灣道350道樂軒臺對開有一棵約高8米、直徑0.5米的樹倒塌，壓中一輛私家車，司機自行報案，幸無人受傷，消防到場清理塌樹。下午3時50分，消防亦接報西貢對面海村一棵高8至9米、粗約40厘米的樹塌下，政府派員到場清理。

至入夜後多區繼續有塌樹報告，其中在將軍澳東港城對開的常寧路，一棵數層樓高的大樹於晚上近8時在滂沱大雨中塌下，擋着行車線，目擊者形容「成棵樹冧咗落嚟，幾鬼恐怖」，幸大樹倒塌時沒有車輛經過，未有造成傷亡。

將軍澳東港城對開的常寧路晚上有樹倒塌，擋着行車線。（將軍澳民生關注組召集人陳展浚提供）

政府曾表示，截至昨晚8時，單是政府1823電話中心已收到37宗塌樹報告，康文署另接獲一宗；渠務署確認7宗水浸個案。另外據記者統計，截至晚上8時半，警方及消防亦已在多區接獲逾百宗塌樹或樹木有倒塌危險報案。