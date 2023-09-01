颱台蘇拉｜林超英：作最壞打算　岑智明：荷貝後首有超強颱風來襲

超強颱風蘇拉來襲港，本港正懸掛八號風球，天文台更已預告傍晚六時至晚上十時，可能改發更高風球。兩位天文台前台長先後在社交網站發文，皆指蘇拉威力驚人；林超英指：「作最壞打算，做最好準備」、岑智明則指蘇拉將可能以超強颱風強度襲港，是自1979年荷貝襲港後首次。



林超英：蘇拉更趨貼近本港

天文台預測，蘇拉按照現時預測路徑，會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。兩位前天文台長岑智明及林超英都在社交網站撰文，指蘇拉的威力驚人，當中林超英接連貼出中央氣象台的颱風位置圖，指對比今日凌晨至早上的颱風位置，颱風蘇拉早上11時的位置，較早上4時，更趨貼近本港。

林超英指要為蘇拉襲港「做最壞打算」（資料圖片）

他又指，蘇拉靠近本港時路徑將出現左右擺動，對本港造成的具體影響或有很大差別，提醒市民須密切留意天文台信息。

岑智明的貼文同樣貼出氣象圖，指早上6時正汕尾雷達圖，蘇拉風眼清晰可見。

岑智明：1979年以來首有超強颱風襲港

他指，本港天文台對蘇拉最新中心風力評估依然為205km/h，這意味著蘇拉將可能以超強颱風強度吹襲香港，記憶所及這是自1979年荷貝襲港之後首次。

他強調，風雨快將開始影響香港，呼籲大家必須留在安全地方，如無必要請勿外出，尤其不應到戶外或海邊追風。