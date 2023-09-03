警搗兩工廈大麻種植場　拘2農夫及1租客　其中1人拒捕涉阻差辦公

警方於8月31日至9月2日，展開反毒品拘捕行動，於兩個分別位於葵青區及觀塘區工廠大廈內大麻種植場，檢獲市值約1997萬元大麻植物，並以「栽植大麻屬植物」罪拘捕2男1女，年齡介乎34至37歲。其中一名男子企圖於拘捕期間掙扎逃去，被警方加以「阻差辦公」罪拘捕。種植場經營9個月，大麻草根據成長速度分開擺放，有一定規模。警方相信已堵截此批大麻流入市面。



葵青警區特別職務隊督察張穎琛講述案情，於2023年8月31日至2023年9月2日，葵青警區刑事部聯同特別職務隊人員展開聯合拘捕行動，突撃搜查分別位於油塘四山街及葵涌打磚坪街兩個工廈單位，並檢獲總共733盆大麻植物、3包大麻草及一批大麻種植工具，毒品總市值約1997萬元。警方以涉嫌「栽植大麻屬植物罪」拘捕兩名分別為34歲及37歲，持俗稱「行街紙」越南籍男子，他們為兩個大麻種植場的管理人。拘捕期間其中一名男子企圖掙扎逃去，警方隨即以涉嫌「阻差辦公」罪作出拘捕。

經進一步調查，警方再以涉嫌「栽植大麻屬植物罪」拘捕一名36歲本地女子。她為單位租客，現正保釋候查。而兩名越南籍男子則被扣留調查，案件將於明日（4日）早上在觀塘裁判法院提堂。

兩個工廈單位分別為1300及2700 平方呎，佈局相似。以木板間開，一共分成3至5間細房，有大量太陽燈、溫度計、計時器、冷氣機、風扇、花盆、植物營養液及花泥等裝備作種植用途。種植場經營9個月，大麻草根據成長速度分開擺放，有一定規模。警方根據現時檢獲的大麻植物，以及兩個大麻種植場的規模去估算，每年總收成量大約352公斤大麻毒品，市值約8000萬元，主要供應本地市場，相信今次行動已成功堵截此批大麻流入市面。

警方現正積極調查案件，不排除有更多人被捕。案件交由葵青警區特別職務隊人員跟進。任何人士種植大麻，一經定罪可被判處罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。