Ocamp風波｜教大宣布將成立專責小組　檢視迎新營指引及運作機制

香港教育大學迎新營（Ocamp）傳出懷疑風化案，教大學生事務長許景輝今（5日）向全校師生發出電郵，指就近日事件感到十分痛心及不安，重申校方對此高度重視，已啟動緊急應變機制，並全力配合警方的調查工作。



為確保教大未來的迎新活動有序進行，教大將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制。他強調，大學絕不容許任何違法及違反校規的行為。若查明指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。



繼港大迎新營Ocamp爆疑非禮案後，教育大學迎新營Ocamp亦被爆有風化案。（資料圖片）

許景輝今向全校師生發出電郵指，就近日媒體報道，感到十分痛心及不安，重申校方對此高度重視，亦尤其關注事件對學生造成的影響，已啟動緊急應變機制。學生事務處亦與相關同學保持聯絡，提供適切的照顧及輔導支援。

教大學生事務長許景輝：若查明屬實絕不姑息

至於案情，他則提到學校會全力配合警方的調查工作，由於事件已進入刑事調查階段，現階段不宜作出具體評論。他強調，大學絕不容許任何違法及違反校規的行為。若查明指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。

另外，為確保未來的迎新活動有序進行，他透露，學校將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制，以保障同學的利益與福祉。

其中一位事主指，在7 月尾迎新營的時，施害者在沒有戴安全套的情況下強姦女事主。(社交媒骿截圖）

教育大學於9月初被爆出有風化案，有事主朋友在網上撰文，指其朋友為7月一個迎新營組媽（即女組長），在活動地點被一名男組員強吻和強姦，事後已報警；而另一宗則由當事人在網上公開，指自己被同組組員衝入浴室拉開浴簾窺看。

據了解，兩宗事件均涉及一名28歲姓嚴男子，報稱任辦公室助理，女事主為一名23歲及一名18歲教育大學女學生，受害人均有報警，均為施害者的迎新營組員，現分別列作雜項事件及強姦案。

翻查資料，涉嫌強姦案的發生在7月22日至23日由香港紅十字會主辦的聯校迎新Ocamp，地點為元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠渡假村會所B座01某室。香港紅十字會回覆查詢時指，對在活動內發生這事件表示高度關注，與受影響同學有保持聯絡，表達深切的慰問與關心，並會盡能力提供適當協助。案件已交由警方調查，本會全力配合所有相關調查。