九巴車廠49歲車長疑被同僚撞斃　工會及九巴：死者有穿反光條制服

九龍灣九巴車廠一名49歲男車長，今早（7日）被發現倒臥車廠行車道上，懷疑被車撞倒，送院搶救後不治；另一名45歲男車長涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後不顧而去」、「意外後沒有報案」被捕。九巴職員權益工會陳詠豪指，死者被發現時身穿具有反光條的制服，現場未有閉路電視拍到事發經過；九巴亦指去年初更換新制服，正面和背面增加垂直的銀灰色反光條，符合國際標準，



九巴職員權益工會理事長陳詠豪表示，死者入職約5個月，被發現時身穿具有反光條的制服，但由於現場並非出入口位置，涉事通道未有裝設閉路電視拍到事發經過，暫未能確定死者被車輛向前或是倒後撞倒。如涉事車輛證實為巴士，相信車內會有車cam拍到事發經過，需待警方尋獲涉事九巴再作定奪。工會現正向死者相熟同事了解，以聯絡家人提供適切協助。

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九巴回覆《香港01》 亦表示，死者被發現時有身穿具有反光條的制服，公司已於2022年1月為車長更換制服，制服設計照顧到安全方面，正面和背面增加垂直的銀灰色反光條子，符合國際標準，有助保障車長工作時的安全。在推出制服前，九巴已多次與員工溝通，聆聽他們的意見，日後公司會再與員工溝通，了解他們的意見。

至於有關車廠泊位不足問題，以九龍灣車廠為例，車廠的泊車位使用率相當高，九巴已盡力將部分巴士停泊到其他衛星車廠及巴士總站，以應付實際營運需要，期望日後能物色更多泊車位，改善現時泊車位不足的情況。九巴重申，公司非常重視車廠內的行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等，並為所有員工提供充分的安全訓練。另外，公司不時檢討車廠的運作程序和安全指引。

警方於今早7時23分接獲報案，指一名九巴男車長倒臥九龍灣臨華街1號九巴車廠天台行車道。車長被發現時腳部骨折，頭部亦被撞凹，陷入昏迷，送往聯合醫院搶救後不治。據事發圖片顯示，身穿紅黑色上衣的死者被撞倒後，右邊頭部有明顯傷口，血流披面，躺卧在地上。

據了解，死者49歲，為16M號九巴路線司機。他原於今早4時許當值，5時許未有如期出車，至上午7時半左右被發現倒卧在天台行車道上。案件由九龍東交通意外特別調查隊跟進。死者家屬與九巴職員陪同下到醫院了解情況，悲傷痛哭。

據了解，死者負責駕駛早更巴士，依照正常程序抵達九龍灣車廠報到，並前往車廠天台取車，及後在大約上午7時半，被發現倒臥在上斜前往天台行車道的出口位置，天台有足夠照明系統。初步資料顯示，死者懷疑較早時被另一輛巴士倒駛時撞到，該輛巴士由其他職員駕駛，設有倒車鏡頭和車尾距離感應器。

九巴表示非常重視車廠內的行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等，並為所有員工提供充分的安全訓練。另外，公司不時檢討車廠的運作程序和安全指引。九巴對今次意外感到非常哀痛和難過，對死者家屬致最深切慰問，會全力向家屬提供最適切支援和協助，並會為其他有需要的同事提供情緒支援及輔導。

東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0262或3661-0277與調查人員聯絡。