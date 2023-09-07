黑雨水浸｜運輸署：多個路段暫時封閉　市民出門應先了解交通情況

天文台已在7日晚上11時05分，發出黑色暴雨警告信號。受海葵殘餘相關的低壓槽影響，天文台昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告，全港多區嚴重水浸。運輸署於今日（8日）清晨5時52分指出，受水浸影響，龍翔道（往觀塘方向）近黃大仙中心的部份行車線仍然封閉。另因因車輛故障，由龍翔道（往觀塘方向）通往獅子山隧道（往沙田方向）的支路近龍翔道公園的唯一行車線現已封閉。



由於水浸，下列路段仍須暫時封閉﹕大潭道近山翠苑（來回方向）；石澳道近爛泥灣；柴灣道迴旋處；元朗公路（屯門方向）往洪天路支路；坪輋路；獅子山隧道公路（往九龍方向）近新田圍邨全線；大埔公路—元洲仔段近廣福邨迴旋處。龍翔道（往觀塘方向）近黃大仙中心的部份行車線仍然封閉。



同樣因水浸影響，由東區走廊（往柴灣方向）通往柴灣道（往柴灣方向）的支路近順泰道的唯一行車線現已封閉。另由東區走廊(往柴灣方向)通往東喜道（往柴灣方向）的支路近愛東邨的唯一行車線現已封閉。



此外，因以下地點的交通燈失靈，駕駛人士在駛經有關路口時請加倍小心：彌敦道與亞皆老街交界；窩打老道與禧福道交界；英皇道與健康中街交界。

因水管爆裂，賈炳達道（往樂善道方向）介乎獅子石道與侯王道之間的全線現已封閉。因路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。另因水管緊急維修，海安路（往荃灣方向）近灣景花園的慢線現已封閉。

運輸署提醒市民，各個主要公共運輸服務均暫停或調整服務，如果市民仍要外出，使用公共交通服務前，應先了解個別路線安排。運輸署亦呼籲駕駛人士，必須留意路面及道路封閉情況，以安全車速駕駛，並留意最新交通消息。