深圳暴雨｜地鐵黃閣坑站階梯成瀑布畫面曝光　市民斥：毫無準備

據深圳天氣指出，受颱風「海葵」殘餘環流和季風共同影響，過去3小時，深圳市龍崗、鹽田、羅湖出現大暴雨，由於降雨突發性強、短時雨強大、呈帶狀分佈，深圳地鐵站16號線黃閣坑站水浸，市民分享階梯成瀑布的恐怖畫面，引發廣泛關注。



龍崗區受暴雨影響嚴重，目前深圳地鐵16號線黃閣坑站、愉園站暫停服務。此外，有市民在微博指出，深圳龍崗區道路水浸也很嚴重，「往龍崗方向嚴重堵車，大家沒事不要去。」



地鐵16號線黃閣坑站水浸 網民批：設計有問題

據深圳天氣報道，此次暴雨期間全市最大累計雨量218毫米（龍崗區龍城街道愛聯站），最大1小時和30分鐘雨量為102.5毫米和61.5毫米（鹽田區沙頭角街道正坑站），降雨具有「爆發性強、短時雨強大、呈帶狀分佈、列車效應明顯」的特徵。

據了解，「列車效應」是指有多個對流雲團依次經過某地時，其所產生的降水量累積起來，就會導致大暴雨甚至特大暴雨。 許多深圳市民反應，這次暴雨來得很突然，「天氣預報根本不準，來不及準備。」

不少網民分享龍崗區內地鐵16號線黃閣坑站水浸畫面。深圳地鐵則發布營運公告稱，因行車組織調整，深圳地鐵16號線黃閣坑站、愉園站暫停服務，「給您出行帶來不便，我們深表歉意！」，不過有不少網民質疑是否車站設計有問題，「怎麼會淹成這樣？」

目前深圳市暴雨橙色預警，龍崗區（橫崗、龍崗、坪地、龍城、園山、寶龍街道）和鹽田區（沙頭角、海山、鹽田街道）暴雨紅色預警生效中。降雨較大的龍崗區、鹽田區、羅湖區強降雨仍在持續，全市最大的龍崗區五聯站5分鐘雨強仍有8.5毫米。