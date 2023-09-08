黑雨水浸︱石澳道山泥傾瀉「封村」　居民無法出入：停晒電冇訊號

世紀暴雨，全港當災，破紀錄最長時間「黑雨」重創多區，其中港島多處嚴重水浸及山泥傾瀉。有居於大浪灣村的居民表示，通往村內的唯一馬路石澳道，遭山泥塌樹淹沒，村民被困無法出入，受影響村落亦包括附近的石澳村及鶴咀村等，且出現停電、部份網路中斷等如「孤島」的慘況。村民只能守望相助，手機仍有訊號的村民，協助其他人尋找年邁家人報平安，「政府做下嘢啦唔該！」



石澳道山泥傾瀉。（讀者周小姐提供）

周小姐與80多歲年邁母親及外傭居於大浪灣村，她接受《香港01》訪問時表示，昨晚（7日）黑雨下未能回家，只能投靠居於市區的親友。及至今早（8日），她收到村民群組提供消息，指通往村內的唯一馬路石澳道，出現嚴重山泥傾瀉，「封路」之下村民根本無法出入。

屋漏偏逢連夜雨，除唯一通道被「封路」之外，幾條村亦出現停電、部份電訊商網路中斷的慘況，不少人因此未能與家人及外界聯絡。周小姐稱，現時只能靠部份仍有手機訊號的村民守望施援，包括協助其他人尋找家人報平安，「因為好多都有老人家喺屋！」

周小姐慶幸，村內今日已經退水，雨災中初步未有造成傷亡，但即使有外傭照顧，她亦十分擔心母親狀況，如明日通道仍未恢復，將設法步行入村。她促請港燈及電訊商等部門搶修，政府立即施援，「政府做下嘢啦唔該！完住冇顧及到其他村！」根據警方資料，今早6時許及9時許，曾分別接獲石澳道有路陷及山泥傾瀉報案。

今日黃大仙水浸情況



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