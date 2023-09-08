黑雨水浸｜恐龍坑豬場數百豬沖走損失逾百萬　豬農嘆水急欲救無從

本港自昨晚（7日）起遭遇百年一遇暴雨，多區嚴重水浸，其中在打鼓嶺恐龍坑，有豬場被洪水淹沒。豬場經營逾30年，原本養有約500至600隻豬，惟一場世紀暴雨及洪水，已沖走當中最少200至300隻。負責人余氏夫婦今午（8日）接受《香港01》訪問表示，洪水來得太快太急，水最深時比人還要高，余太形容是開業以來最嚴重一次「災難級」雨災，她與丈夫只能「眼白白」看着豬被水沖走，形容場內的豬幾近「全軍覆沒」，余先生保守估計損失最少100多萬元，僅餘生還的豬則困在場外危險位置掙扎求存，惟夫婦欲救無從，只能聽天由命。

漁農自然護理署表示，今早已主動聯絡豬場負責人並得悉有關情況，已安排人手及車輛，將盡快協助相關豬場處理豬隻屍體，並會提供其他適切協助。《香港01》正向渠務署查詢有否接獲豬場水浸的通報，以及會如何協助受影響豬農。



有小豬被沖到豬場外一渠之隔的小山坡，記者現場所見，如要將豬從豬欄越過圍牆和另一道圍欄再沖到該處，目測水位需達4米高。（王譯揚攝）

《香港01》記者今午到訪出事豬場，見到豬場圍牆外是一個小山坡，山坡上再有一道高度約達成年男子胸口位置的圍欄，圍欄外有一條水渠，對開則是另一個小山坡，該山坡上仍有多隻豬被困，當中有豬一動不動懷疑已死，還有十多隻幼豬在掙扎，其中一隻半身浸在水中，發出微弱的「哼……哼……」叫聲，如要將豬從豬場內沖到該山坡，目測水位需達4米。

+ 1

今次已不是余氏夫婦的豬場首次有豬被洪水沖走，2021年8月，一場暴雨同樣導致豬場水浸，逾40隻豬浸死，損失數十萬元；事隔兩年歷史重演，余太認為是因為附近一個建於2019年的貨倉導致。她稱貨倉未建造前，豬場旁原本有一條天然河道，位置正是豬場上方山坡圍欄外、現時水渠所在的地方；惟建設貨倉後，有人疑為一己私欲填河，以增加可用面積，河道變為一條水渠，「令到呢度咪大塞水，水浸囉！」

今午水退後，余氏夫婦聯同家人和朋友共7、8人，合力將曾被水浸過而幸未沖離豬場的數十隻豬帶回豬欄，至於被水沖走的幾百隻豬已「搵唔返」，困在小山坡的豬亦因所在位置較危險，各人愛莫能助，「我無本事救」，惟有聽天由命，「死就死，生就生，搞唔到」。

余太說，她養的豬是供養本地市場，雖然豬場「好細」，但港人大多會吃豬，豬農養豬算是「為自己生存，又係為社會」，惟面對現時景況，「政府係無人幫」，又稱水浸時曾致電999報案求助，惟救援人員表示因水浸而暫時未能到場。北區區議員陳月明亦稱，昨晚曾到現場一帶視察，當時水浸至連消防車也無法到達。

她又指，豬場所在位置經常「一落大雨都會沖（水）」，亦有去水、填泥和傾倒廢物等問題，而該處位於規劃中的北部都會區東面，她盼政府可盡早提出規劃，做好民生配套設施、特別是排污、排水設施。

就今次恐龍坑豬場水浸，漁護署回覆《香港01》查詢表示，該署今早已主動聯絡豬場負責人並得悉有關情況，署方已安排人手及車輛，將盡快協助相關豬場處理豬隻屍體，並會提供其他適切協助。如農場負責人有財務週轉需要，亦可考慮向漁護署申請農業貸款基金，以恢復農場生產。

漁護署稱，每次有颱風或天災，漁護署人員均會聯絡農戶、養魚戶及漁民以評估新界農地、魚排、魚塘及漁船的損毀情況。部門會視乎損毀程度展開援助行動，向受影響的人提供紓解安排，包括根據既定準則，從緊急救援基金中發放適當援助金額予受影響農戶及養魚戶。有關今次雨災的申請援助詳情會盡快公布。

至於今次水浸的豬場在2021年亦曾遇到同類事件，漁護署表示，當時接獲農場負責人求助後，已派員到場提供適切支援，包括協助安排處理豬隻屍體；其後亦發放了緊急救援基金並批核了低息農業貸款的申請，以協助該農場恢復生產。