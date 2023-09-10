紅山半島山泥傾瀉｜72號屋主處泰國　私人司機請示僱主後自行撤離

經歷世紀大暴雨後，港島大潭豪宅紅山半島3間獨立屋山泥傾瀉，地基外露，後花園懸空。屋宇署視察後認為72號獨立屋有明顯危險，故疏散住戶。需要疏散的72號屋，據了解昨日（9日）只得一名私人司機在屋內，屋主正身處泰國。私人司機請示僱主撤離安排後，便自行離開獨立屋。



警方於昨日（9日）晚上8時05分及晚上10時34分，先後接獲相關部門於紅山半島報案，指要檢查涉事三間屋，擔心會無法入屋而通知警方支援。及後經檢查後，72號屋需要封鎖撤離，惟屋內已經人去樓空，故部門人員亦曾報警備案。

外牆搭建棚架的紅山半島72號獨立屋，大約20米高乘30米闊的地基外露，一個相信是花園的空間懸空，原本與斜坡接駁位置鐵枝彎曲變形。屋宇署與土力工程處視察後，發現紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉；72號屋有明顯危險，故已即時要求警方疏散有關佔用人。

據了解，屋宇署人員昨日到場勘察和評估後發現72號屋下沉，有即時危險，房屋不適合居住，在警方協助下要求上址居民撤離。 但由於屋主正在泰國，只有一名私人司機留在屋內，他需要向屋主交代撤離情況及安排。期間，屋宇署人員擔心司機不肯撤離，故報警求助。後來司機自行離開，期間毋須警方或其他部門協助，亦沒有作出任何阻攔。

72號屋的業主，為前投資銀行黑石集團的高層。2015年，黑石將香港的購併顧問業務部，轉讓給Anthony Steains持有的公司Comprador Limited（慷博有限公司）。

另外兩幢危樓獨立屋的業主，為數碼港首席投資官陳覺忠，公關界名人、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明。此兩幢獨立屋，據悉署方認為沒有受到影響，也不需要撤離。