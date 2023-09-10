紅山半島山泥傾瀉地基外露　地政總署人員抵獨立屋勘察

日前世紀暴雨襲港，多區發生至少60宗山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅紅山半島第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空。72號屋有明顯危險，住戶需要疏散。今日（10日）一輛印有地政總署標誌，相信是地政外判建築工程公司的車輛，載員抵達紅山半島勘察。



↓↓↓9月9日紅山半島山泥傾瀉情況↓↓↓



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從石澳道遠眺紅山半島，山泥傾瀉仍然可見。至少兩間獨立屋因為水土流失，地基外露並懸空。其中一間獨立屋泳池及平台位置受波及，部分平台連同欄杆損毀倒塌，沖落斜坡，只餘下一小部分有草披的平台，尚有兩張躺椅未沖走。

70及74號屋須暫時圍封臨海露天泳池及花園位置

屋宇署發言人表示，昨日下午接獲土木工程拓展署轄下土力工程處通知，指大潭紅山半島有山泥傾瀉，隨即聯同該處人員到上址視察，發現紅山半島第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉。署方指72號屋有明顯危險，故已即時要求警方疏散有關佔用人。

至於70及74號屋，發言人表示，雖然視察時並無發現屋宇整體结構有明顯危險，唯由於毗鄰斜坡有山泥傾瀉，屋宇下方的擋土牆部分外露，需作進一步視察了解情況及評估，為安全起見，有關户主 /佔用人已按屋宇署人員指示，暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池及花園位置，以策安全。

發言人表示，署方會聯同土力工程處人員於今日（10日）再到場跟進視察，進一步評估有關屋宇及斜坡的狀況，以考慮相應跟進行動。