紅山半島山泥傾瀉｜72號屋有明顯危險　屋宇署要求警方疏散佔用人

日前世紀暴雨引發最少60宗山泥傾瀉，赤柱豪宅區紅山半島有單幢屋基層位置昨日(9日)被發現出現滑坡，露出地基。屋宇署今日（10日）凌晨表示，視察發現紅山半島第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，當中72號屋有明顯危險，故已即時要求警方疏散有關佔用人，以確保安全。



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70及74號屋須暫時圍封臨海露天泳池及花園位置

屋宇署發言人表示，昨日下午接獲土木工程拓展署轄下土力工程處通知，指大潭紅山半島有山泥傾瀉，隨即聯同該處人員到上址視察，發現紅山半島第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉。署方指72號屋有明顯危險，故已即時要求警方疏散有關佔用人。

至於70及74號屋，發言人表示，雖然視察時並無發現屋宇整體结構有明顯危險，唯由於毗鄰斜坡有山泥傾瀉，屋宇下方的擋土牆部分外露，需作進一步視察了解情況及評估，為安全起見，有關户主 /佔用人已按屋宇署人員指示，暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池及花園位置，以策安全。

發言人表示，署方會聯同土力工程處人員於今日（10日）再到場跟進視察，進一步評估有關屋宇及斜坡的狀況，以考慮相應跟進行動。