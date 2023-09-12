將軍澳水浸│洪水淹路老翁困半小時　熱心司機路過接走脫險

將軍澳昨日上午暴雨來襲，多處水浸。昨晚有網民上載一段車CAM影片到facebook社群「將軍澳主場」，可見有司機駕駛私家車，於昨晨9時許在將軍澳區內一段窄路行駛期間，多處有洪水從山邊沖落路面，繼而再湧往另一邊山崖。途至半路時，突然見路邊有一名老翁伸手截車，司機二話不說即把停低，載走老翁助其脫困。



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不少網民見狀反應正面，直言「可能係救命之恩，好人有好報」、「好人一生平安」；「你好似揸緊遊艇咁，好心有好報」、「你沿著這條路有斜波，沒出事冧山泥真係要還神了，你處景（境）真係好危險，幸好你有善心，都有上天眷顧」、「真係好彩遇到你，等左成半個鍾（鐘），真係好危險」。但有網民認為「逆綫行車都唔L怕死落雨怕hi咩！」然而，依Google maps實景地圖所示，上址路段為單線雙程行車，片主並未有逆線行駛。

根據片段對話，該老翁指自己在上址路邊等候了半小時，直到片主的私家車到來，方可脫困。而片段所見，老翁所站的位置，為路邊鐵欄外，附近有大量洪水湧往山崖，假如老翁站不穩，萬一被沖走後果不堪設想。片段中，司機停下後隨即向老翁稱「快D快D快D，唔好講咁多先，危險呀！」老翁登車後回應指，「想避下都唔得，唔該晒你，D水咁得人驚」，而司機則稱「突然間落咁大雨」。根據片段畫面所見，上址應為將軍澳的澳頭村村路。