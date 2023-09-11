將軍澳地區突遭「黑雨」神降臨　水浸如同「異世界」!網民:天譴？

經過一場「世紀暴雨」，香港多區路面、停車場、商場等等都慘遭水浸，而正當各區正逐漸「水退」回復正常時，「雨神」卻於今早（11日）再次降臨西貢地區，全港惟獨將軍澳西貢一帶雨量驚人，1小時的雨量竟達至「黑雨」，令路面四周再次水浸如「澤國」，整個地區恍如「異世界」，讓網民無奈指「天譴？」，「到底發生甚麼事？」。



於上周五（9月8日）香港下了一場百年一遇的「世紀暴雨」，不論是雨量紀錄，還是黑雨的持續時間都是打破歷年的紀錄。暴雨讓香港多區都慘遭水浸，九龍新界或是港島都難逃成為「澤國」，而正當四處正逐漸恢復，工人陸續清理路面時，西貢區將軍澳連同鄰近觀塘一帶，於今早（11日）卻再次被「暴雨」突襲，天文台表示於上午9時50分過去1小時便已錄得超過100毫米雨量，即達到超過「黑雨」級別70毫米的標準。

👉移加00後港女呻3大工作文化難頂 公司冇午餐時間！苦喊:唔知為乜

有將軍澳街坊今早於Facebook專頁上「將軍澳主場」上，貼上一張雨勢圖，從圖中可見於香港各區當中，惟獨將軍澳西貢地區的雨勢變成黃色，即1小時的雨阿量超過40毫米。突如起來的暴雨，再次讓將軍澳淪陷，將軍澳西貢多條道路都嚴重水浸，水位甚至高至車頂，有多輛車於當場慘遭死火，將軍澳隧道一度擠塞需要等候超過71分鐘，就連將軍澳的熱門打卡點「小夏威夷」都變成洶湧的瀑布，整個地區就如同「異世界」！

一場暴雨未完，另一場暴雨又再次降臨，還要惟獨是西貢區，讓該區的街坊都表示「一波未完一波又起」，「落雨落到懷疑人生」，有網民則崩潰指「將軍澳限定黑雨？？」，「將軍澳到底發生咩事」，不解為何「雨神」要針對該地區，因出至九龍較遠的地區就連「一滴雨都冇」，令他們表示「我哋到底係咪遭天譴」。