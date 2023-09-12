印裔男港鐵站疑非禮韓直播主被捕　警未能聯繫女事主　籲主動聯絡

一名韓國女直播主遊港期間，於昨日（11日）凌晨在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕，其間男子作出騷擾動作，更一度將她壓向港鐵站的牆壁，懷疑曾觸及其胸部。警方經調查後拘捕一名46歲印度裔男侍應，涉嫌非禮及作出有違公德的行為，他正被扣查。中區警區重案組第二隊主管督察江慧明今午（12日）交代案情時表示，雖然警方已積極從不同途徑聯絡女事主，惟至今未能與她取得聯繫，呼籲她主動聯絡警方協助調查。



中區警區重案組第二隊主管督察江慧明。（陳浩然攝）

江慧明稱，事發片段在網上廣泛流傳，引起公眾關注，警方單在昨日已接獲逾10宗網上報案，指片中印度裔男子涉嫌非禮及干犯其他刑事罪行。警方感謝報案的熱心市民，並呼籲任何人若目擊案發經過，可主動致電3660 1282，聯絡中區警區重案組第二隊提供資料。

警方指出，被捕男子持有香港身分證，他涉嫌在中環街頭滋擾進行網上直播的女事主，並跟隨她進入中環港鐵站，強吻及涉嫌非禮她後逃去。中區警區重案組接手調查後，迅速鎖定涉案男子的身分，今早約11時在西區卑路乍街，以涉嫌作出有違公德的行為及非禮將他拘捕，並起回他犯案時穿著的衣物。

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案發過程全程直播上網，可見該名韓國女直播主於凌晨時分，在中環畢打街準備搭電車到西邊街站的酒店，一名南亞漢向她搭訕，研究電車班次，雙方交談數分鐘後懷疑電車已過尾班車，南亞漢指他居住堅尼地城，與女直播主是同一方向，兩人遂一同前往搭地鐵。惟由街頭走至中環港鐵站期間，南亞漢做出不少有肢體接觸的行為，一時將手搭在女直播主膊頭，一時翹其手臂。

女直播主受驚指「不要翹我手臂（please don't hold my arm）」，南亞漢則在其耳邊不斷說「我獨自一人，跟我來吧（ I am alone, come with me）」，並不斷貼近女直播主，女直播主拒絕指「不，我不是獨自一人（No,I am not alone）」，但南亞漢未有停手，女直播主一度於港鐵站內被壓在牆邊，南亞漢更疑出手伸向女子胸部位置，女直播主被嚇得花容失色，伸手推開對方，並大叫求助「please help me」，南亞漢最終朝站外逃走。