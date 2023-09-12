甯國良行山失蹤｜消防密林尋獲遺體　警辨認後料為失蹤三周甯國良

57歲男子甯國良8月23日在沙田黃牛山行山失蹤，至今三周。消防處表示，消防人員今日（9月12日）中午於黃竹山及茅坪之間的密林，尋獲一名明顯死亡的男子，經警方初步辨認後相信為甯國良，其詳細身分有待警方進一步核實。甯國良的家屬已抵達梅子林路了解。



消防處表示，於8月24日接獲報告，指一名57歲男子於8月23日上午離開其位於黃大仙的住所前往遠足後失蹤，消防處、警方、民安隊及政府飛行服務隊隨即展開聯合搜索行動。其中消防處派出攀山拯救專隊、攀山拯救支援隊、特勤支援隊、搜救犬及無人機到場進行搜索，搜索範圍包括黃牛山、水牛山、花心坑、黃竹山、梅子林、茅坪、企壁山、北港及蠔涌一帶，覆蓋超過12平方公里的山嶺地區。

事主甯國良。（警方提供相片）

甯國良失蹤的消息傳出後，除消防、警方、民安隊等派員上山搜救外，多支民間搜救隊，包括郊野義務搜索隊（CVST）、香港守望者服務團（HKGV）等，連日來亦有成員上山尋人。甯國良於8月26日、即失蹤3日後，曾成功致電家人，稱身體狀況不好，不能站立，而且缺水，惟未能報告確實位置，當時他又指手機接近無電。至8月28日，CVST在鄰近黃牛山的黃竹山密林內找到一隻手套，傳送照片給甯國良的家人確認後，認為手套很可能屬於甯國良。

8月28日，郊野義務搜索隊（CVST）成員在黃竹山密林內，尋獲一隻懷疑屬於失蹤57歲男子甯國良的手套。（CVST提供）

甯國良失蹤三周期間，本港曾遭超強颱風蘇拉吹襲，天文台發出十號颶風信號；其後又歷當局形容為「500年一遇」的暴雨侵襲，導致多處山泥傾瀉及嚴重水浸。搜救隊一度受天氣影響而要暫停救援，在風暴及暴雨過後及評估安全情況後恢復，至今日終尋回甯國良的遺體。