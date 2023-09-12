6歲童遭爺爺抱出露台作勢扔落街　事前遭打腳　疑打爛玻璃杯受責

有網民周日（10日）在facebook上載片段，指一名男子將小童抱到村屋露台教訓，甚至做出「作狀掉落樓」動作，小童則大聲哭喊，質疑對方行為已屬虐兒。警方經調查後拘捕涉案66歲姓謝男子，涉嫌虐兒；事件中的6歲男童則被送往將軍澳醫院接受檢查，他沒有受傷，正留院接受觀察。據了解，兩人為爺孫關係，男童早前意外打碎玻璃杯，懷疑因此受責罵，案發前他亦曾被打左腳。《香港01》正就事件向社會福利署查詢。



有西貢街坊拍下影片，發現鄰居將幼童抱到村屋露台教訓，甚至做出「作狀掉落樓」動作，幼童則大聲哭喊，質疑對方行為已屬虐兒。（[西貢人]日報facebook/網民Alan Au Yeung AY片段截圖）

消息指，男童正就讀小學二年級，其父在內地工作，故他與祖父同住在案發的沙角尾村村屋。周一（11日）上午，男童就讀學校的校長收到公眾信息，當中的片段拍得男童在家中露台被抱起，並大聲哭泣，情況持續約6秒，男童的祖父之後將他放下。

周一男童照常上學，學校社工就事件向他查詢，男童隨後向社工表示，早前在家中不小心打碎一個玻璃杯，並透露曾被祖父打左腳一次。社會福利署及學校社工其後於西貢區社區中心再次向男童查詢，證實事件，於是報警求助，警方之後到男童與祖父的住所，將其祖父拘捕。

警方今日（12日）表示，早前留意到網上流傳一段片段，片中一名男子正在西貢區一村屋單位露台高聲訓斥一名男童，並懷疑作出危險動作威脅該男童的安全，立即展開調查，並於昨晚（11日）約8時接獲一名市民報案及提供進一步資料。經初步調查，相信有關事件發生於9月10日晚上約8時30分，地點為西貢區沙角尾村一村屋。警方已於今日凌晨，在該村屋拘捕一名66歲姓謝男子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，他正被扣查；涉事6歲男童則被送往將軍澳醫院接受檢查，他沒有受傷，正留院接受觀察。

大叔教訓期間，曾將小朋友抱起，並走近露台欄柵邊緣，責罵過後將小朋友放到地上，其後返回單位內。（[西貢人]日報facebook/網民Alan Au Yeung AY片段截圖）

上載影片的網民表示，一名鄰居大叔近兩年來常常打罵小朋友，甚至聽聞對方曾以電蚊拍作體罰。周日（10日）晚上，他再次聽到大叔教訓小朋友，以及小朋友大聲哭喊聲音，於是從窗戶查看，竟見到大叔在村屋單位露台抱起小朋友，邊責罵邊做出「作狀掉佢落樓」動作，大感擔心。

從片主拍下的影片可見，大叔與小童身處位於村屋2樓露台，大叔一直責罵，小朋友則大聲哭喊。大叔教訓期間，曾將小朋友抱起，並走近露台欄柵邊緣。另一片段則可見，大叔責罵過後，將小朋友放到地上，其後返回單位內。

該網民質疑大叔教訓小朋友行為已屬虐兒，又稱過往曾想過求助或了解，惟他擔心舉報反令小朋友處境更危險。影片引來西貢街坊關注，不少人建議上載片段的網民盡快向政府部門舉報懷疑虐兒行為。片主其後留言更新，指已向社署發電郵講述有關情況，並已附懷疑虐兒影片，社署回覆他表示會安排到涉事單位家訪了解。