海關搗葵涌工廈毒品儲存倉　檢230公斤可卡因值1.8億拘一人

海關搗破葵涌一個工廈毒品儲存倉庫，檢獲約230公斤懷疑可卡因，估計市值約1.8億元，並拘捕一名53歲懷疑涉案男子。此為過去4年香港市內檢獲最多可卡因數目的案件，集團利用大量紙袋掩藏毒品。海關指，販毒集團除經營上述約800呎的毒品儲存倉外，亦在附近一些單位數目較多的工廈單位物色分銷中心，以圖避開執法人員追查。



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海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑講述案情，人員本年8月中進行反毒品調查，得悉販毒集團在葵涌工廈運送毒品。販毒集團成員將毒品運送到葵涌一個工廈單位後，2星期再都沒有出現。但經過追查發現，集團成員在其他位於葵涌或荃灣的工廈單位出沒，卻沒有運送貨物。

據對販毒流程的理解，海關有理由相信毒販企圖利用一般貨物作掩飾，先將一批貨運到該個葵涌單位作為倉庫，再觀察兩星期有否被執法人員盯上，同時物色同區毒品分銷中心，以便供應本地市場。毒販所選擇的單位，都是位於單位數目較多的大廈。該3個涉案工廈每層都有超過20個單位，出入人多。

該葵涌約800平方呎，運作3至4個月，利用大量紙袋掩藏毒品。海關分析貨物數量及物色作為分銷中心的數目，相信案件涉及大量毒品。為了堵截毒品流入市面，人員掌握毒販身份及角色後採取行動，檢獲190磚、共重230公斤的懷疑可卡因，市值1.8億元。至於其餘兩個位於葵涌及荃灣的工廈單位，都是空置、只有少量雜物。

海關在大角咀拘捕一名53歲男子，報稱司機。他收取報酬將貨運送到該個葵涌倉庫，並擺放貨物，現正保釋候查。海關正了解被捕人是否知悉貨物內容，正追緝其他涉案人士並了解毒品來源，不排除更多人被捕。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦表示，此為過去4年香港市內檢獲最多可卡因數目的案件。在過去一個半月內，海關已偵破3宗毒品數目超過200公斤的案件，包括7月12日人造皮革藏240公斤冰毒，以及8月24日冷藏320公斤可卡因，充分展示海關打擊毒品的決心及能力，呼籲在逃涉案人士自首。