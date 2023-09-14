紅雨期間　大浪灣村河道水位上漲至2米　有村民不適由直升機救起

今日（14日）本港下起滂沱大雨，紅色暴雨警告信號生效期間，石澳道一幅黑雨後新建約4呎高的護土牆，因大雨被沖散，需要全線封閉。石澳村及大浪灣村村民向《香港01》表示，今早村內發生多宗冧樹、冧石、冧水泥事件，加上石澳道來回全線需要封閉，令石澳村及大浪灣村再次淪為「孤島」，村民大嘆無奈。



有大浪灣村村民向《香港01》表示，今早突然下大雨，頓時起床留意水位上升情況，恐會再次發生嚴重水浸。有村民原打算在本周日清理淤塞渠道內的樹枝及雜物等，詎料今日再次下大雨。



村民表示，今早近6時雨勢猛烈，「即刻瞓唔著，即刻起身睇下水勢係點呀，有冇水浸嘅危險」。他說，得悉石澳道又因路塌及山泥傾瀉而全線封閉，今早已有村民到場了解，有村民經山路步行至柴灣。

有村民指，得悉石澳道又因路塌及山泥傾瀉而全線封閉，今早已有村民到場了解。（村民提供）

他又提到，村內有一條河道曾水漲至2米，水位上升至橋面，幸好後來雨勢減弱，未有造成水浸。他指，現時河水水位已逐漸下降，家中亦未有水浸。有大浪灣村村民原打算組團在本周日清理淤塞渠道內的樹枝及雜物等，豈料今日再下大雨。

他又提到，村內有一條河道水位曾上漲達到欄杆位置，高約兩米。（村民提供）

經歷上次水災後，他指家中已儲備足夠糧食、電筒及電池，並準備卡式爐以便停電時煮食。另外，需要時也會清理家中渠道以防水浸，所以現時也較為安心，留在家中工作，暫時未會撤離。

另一村民李先生指，除非雨勢再加強，否則大部分村民都會留下來，因為村內有不少長者、小孩及動物，難以一次過撤離。李續指，今早有村民因不適，要政府飛行服務隊派出直升機，在石澳後灘將他救走。

村民黃小姐表示，不少村民傾向留守村內，因撤走後不知去何處落腳，寧願看守自己的家。黃指，上次隨政府人員水路撤離的村民，大多因家中停水停電，才不得不走。

運輸及物流局在Facebook專頁表示，局方指因應今早（9月14日）的暴雨，路政署已啟動緊急控制中心，並派出道路維修保養承辦商到不同地點巡視和進行緊急清理或維修任務。

民政事務署宣布早前石澳道近爛泥灣路坍塌位置清晨受暴雨影響，坍塌位置擴大。考慮到行車安全，警方已於今早封閉石澳道。政府正密切關注石澳情況，有關部門正勘查有關位置，並會盡快進行搶修。南區民政處已動員南區關愛隊出動到石澳，協助石澳居民。

如有迫切需要離開石澳的居民，政府會協助居民緊急由海路離開。政府亦已透過關愛隊和村代表向石澳居民發放最新信息。南區民政處熱線電話為2553 3130。

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上周世紀黑雨期間，多區錄得多宗嚴重水浸及山泥傾瀉，其中石澳道曾因山泥傾瀉及路陷，斷絕大浪灣村對外唯一道路。暴雨亦令大浪灣村一片汪洋大海，甚至停電逾30小時，村民需緊急撤離。

▼世紀黑雨期間大浪情況▼

