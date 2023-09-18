JPEX案｜警永安廣場押走KOL陳怡等兩人　檢大批現金及JPEX單張

撰文：凌逸德
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虛擬資產交易平台JPEX案，警方截至今日（18日）下午接獲逾1,400宗報案，涉款高達10億元。商業罪案調查科今日採取大規模執法行動，先後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等6名男女。警方今午搜查陳怡位於尖東永安廣場的「陳大怡找換店」辦公室，及至傍晚約5時50分，人員押走陳怡及另一名身穿綠色衫的人士，並檢走大批現金、點鈔機及JPEX講座宣傳單張等證物調查。

現場所見，探員檢走的證物包括大袋1,000元、500元及100元鈔票，還有點鈔機、平板電腦、耳機、筆記簿及JPEX講座宣傳單張等。

網民較早時上載圖片，可見尖東永安廣場管理處將「陳大怡找換店」辦公室的正門以圍板封起，有網民指警員爆門進入辦公室搜查。

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警方回覆《香港01》查詢表示，於9月14日接獲證監會的相關轉介，由商業罪案調查科跟進事件。人員經調查後，今日於各區分別拘捕4男2女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。相關行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。截至今日下午2時，警方共接獲1,408人就相關事件報案，涉及金額約10億元。

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翻查資料，陳凱怡早在2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店陳大怡加密貨幣找換店（CYOTC），然後擴張，並在去年3月在元朗增設樓高兩層的地舖，佔地共2,000呎。自JPEX被證監會點名警告，陳凱怡便在社交平台對證監會口誅筆伐，炮轟：「可惜政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄。」又在影片內爆粗批評政府對JPEX「一味靠屈」。

警方就虛擬資產交易平台JPEX案採取執法行動，繼拘捕林作外，消息指另一名涉嫌經營加密貨幣找換店KOL陳怡亦都涉案被捕。
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