JPEX從周一凌晨零時起　理財頁面所有交易下架

加密貨幣交易平台JPEX於上周三（13日）遭到證監會點名，其後更傳出該平台收緊用戶提取金額上限為1,000 USDT，並將手續費大增至999 USDT等，及證監會將相關情況轉介至警方。JPEX今日（17日）再發聲明，指出JPEX在香港受到不公平對待，同時與平台合作的第三方造市商暫時鎖定資金，限制平台流動性，大大提升日常運作成本。JPEX又指出將會於2023 年9月18日 00:00（GMT+8）下架理財頁面的所有交易。



JPEX指出因受到相關機構於香港地區的不公平對待，及所發放的連串負面消息，導致平台所合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並要求平台提供更多資料以進行洽商，限制平台的資金流動性，大大提升日常運作成本，以致經營困難的情況。

JPEX又指出平台為保障用戶的權益，正與相關第三方造市商進行接洽，以盡早解決流動性不足的問題，惟避免對談判結果造成負面影響，相關細節將於談判完成後公佈。

JPEX亦指出因第三方造市商限制平台的資金流動性﹐並配合政策指引﹐平台將會於2023 年9月18日 00:00（GMT+8）下架理財頁面的所有交易。 屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期，以領取收益。

JPEX承諾，將盡快向第三方造市商回收流動性，並逐步將提幣手續費調節至正常水平，於此段期間，負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組，將會繼續為用戶安排優先提幣排序，希望與用戶共同渡過此一困難時刻。

證監會指JPEX旗下實體並無獲發牌

證監會於上周三發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。同時證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。

其後有傳JPEX用戶面臨提款諸設限額，以及手續費大增等問題。JPEX於上周四（14日）發出聲明回指，就階段性開放提幣上限，平台已成立專案小組，並等待證監會回覆進一步的指引。

惟證監會於上周五（15日）反駁指，自證監會於9月13日，就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。同時強調，JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。

證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。