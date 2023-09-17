JPEX涉詐騙｜平台發特別公告：周一凌晨下架理財頁面所有交易

日前傳出虛擬資產交易平台JPEX用戶無法提取資金，香港警方表示已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。JPEX今日（17日）晚上發出特別公告，宣布將於周一（18日）凌晨零時下架理財頁面的所有交易。 JPEX指，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期才可領取收益。



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JPEX於公告之中指，近期「因受到相關機構於香港地區對JPEX加密貨幣交易平台的不公平對待，及所發放的連串負面消息」，導致平台所合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並要求平台提供更多資料以進行洽商，限制平台的資金流動性，大大提升JPEX的日常運作成本，以致經營困難。

JPEX表示，為保障用戶的權益，正與相關第三方造市商進行接洽﹐以盡早解決流動性不足的問題，惟避免對談判結果造成負面影響，相關細節將於談判完成後公佈。JPEX形容，「因第三方造市商限制平台的資金流動性」，配合政策指引，平台將會於香港時間周一（18日）凌晨零時起，下架理財頁面的所有交易。 屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期，以領取收益。

2022年2月，加密貨幣平台JPEX，在香港大賣廣告。（Anthony Kwan / Getty Images）

JPEX：逐步將提幣手續費調節至正常水平

JPEX續指，承諾將盡快向第三方造市商回收流動性，並逐步將提幣手續費調節至正常水平，於此段期間，負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組，將會繼續為用戶安排優先提幣排序，希望與用戶共同渡過此一困難時刻。

加密貨幣平台JPEX在香港大肆宣傳，但證監會警告其有多處疑點。圖為2023年8月初，旺角街頭的廣告。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

收集用戶意見 公投制定未來營運方向

JPEX表示，理解為使平台繼續穩建地持續經營，現階段必須進行架構重組，以重新釐定營運方向，共同制定JPEX未來的對策及方向。JPEX就此將公開收集用戶的建議，於其中蒐集建議及方案與專責小組進行商討，並挑選出合理的方案，以進行用戶公投。公投的具體執行方式將於翌日發佈。JPEX同時於公告中承諾，「將會堅定不移地繼續營運下去」，並指平台亦已「日以繼夜夜以繼日地整合團隊所有資源，務求得出全新的方案，並不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下。」

警務處處長蕭澤頤9月16日在警察學院結業會操後表示，就JPEX的案件，警方截至周五（9月15日）下午3時收到83人報案，涉及金額3400萬元。（盧翊銘攝）

警務處處長：83人報案涉款3400萬

9月13日證監會點名警告JPEX，之後JPEX限制用戶提取資金，即俗稱「出金」。《香港01》偵查報道揭發，早於7月有JPEX內地無法「出金」，聲稱根據JPEX職員指示來港，之後被毆打。

警務處處長蕭澤頣昨日（16日）表示，暫時有83人報案，涉款3,400萬元。警方呼籲其他苦主報警。