黃大仙警區特別職務隊人員今日（20日）上午，在西貢南圍村一個村屋單位檢獲1公斤大麻，市值共約23萬元，並拘捕一名48歲男子。據知，被捕人是著名已故綠葉演員成奎安（大傻）的大仔、現任南圍村代表成旭文（細傻）。下午2時許成旭文戴上黑色頭套，在警員押解下步出村屋。警員展示大麻、電子磅等證物。



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現場為西貢南圍路18號屋，現任南圍村代表成旭文寓所。成旭文人稱「細傻」，其父為著名已故綠葉演員成奎安。「細傻」為大房大仔，其子成俊賢在2021年12月5日駕駛本田私家車，在西貢清水灣科大對開迴旋處收掣不及失控，撞到路牌及大樹後四輪朝天，被救出時血流披面，送院搶救無效。

「大傻」成奎安，是香港著名影星，從影以來共出演350多部電影和多套連續劇。他是西貢南圍村原居民，03年當選村代表，04年成奎安被診斷患上鼻咽癌，09年8月27日與世長辭。

著名已故綠葉演員成奎安（大傻）



「細傻」成旭文子車禍離世 親友路祭



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黃大仙警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（9月20日）早上約10時半搜查西貢南圍村一村屋，並於屋內檢獲約1公斤懷疑大麻及一批懷疑吸食毒品工具。行動中檢獲的毒品總市值共約23萬元。

經初步調查，一名48歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」及「藏有工具可作吸食用途」被捕，現正被扣留調查。案件由黃大仙警區特別職務隊跟進。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

現場為西貢南圍路18號屋，現任南圍村代表成旭文寓所。