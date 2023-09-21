科學園電工學徒觸電亡　父：三判拒證實員工身份　難向勞工處求助

38歲男電工學徒陳卓鈞，本月初（10日）在沙田科學園工作期間疑觸電昏迷，送院搶救後不治。陳父事後曾哭訴工程大判、二判及三判對事件置之不理，不負責任。今日（21日）《香港01》記者再次聯絡陳父，他表示與上述三方已會面過，並獲大判的恩恤金，但二判及三判在會議上「無出過聲」，其中三判更未有交出卓鈞的工作證及公司銀行出糧紀錄，讓家屬難以向勞工處證明卓鈞員工身份。



陳父今日接受訪問時指，上周五在記者會後，收到工程大判的邀請，聯同二判及三判會面。席間大判作出慰問，並給予恩恤金補幫殮葬費；但二判及三判在會議上「無出過聲」，亦沒有提及會提供任何形式的賠償。

卓鈞今年6月中入職涉事三判「美明工程」做電工學徒。陳父指，由於需要向勞工處證實卓鈞的員工身份，故向兒子老闆林先生取其工作證及公司銀行出糧紀錄，卻對方卻回覆稱，卓鈞入職不足三個月，不清楚他是否三判公司正職員工；而公司銀行出糧紀錄，又推說由會計部處理，不知情云云。陳父直斥三判「咩都話唔知」是推卸責任。

38歲電工學徒陳卓鈞9月10日開工期間疑觸電身亡。（資料圖片/林澤鋒攝）

另外，陳父亦希望可與當日與卓鈞一同工作的「師傅」見面，了解實際情況。惟林先生也沒回覆，「無下文、無理到」，後來更拒絕接聽其電話，令他十分憤怒。陳父指林先生向他交代事發經過時曾指，不知道卓鈞何以會走到二號倉工作。陳父聽畢直斥過份，相信卓鈞是按指示才到二號倉，「想博比人鬧咩」，不解林生何出此言。《香港01》正就事件向涉事工程的三判「美明工程」了解。

卓鈞為家中獨子，父母二人年逾60歲，均已退休。當日在醫院見兒子最後一面的情境仍歷歷在目，陳父飽受失眠及頭痛困擾，需服止痛藥紓綬，腦筋變得緩慢及記憶力不太好。雖然親友都安慰他們要「支持住，唔好冧」，但陳父坦言「成個人散晒」。

孝順的卓鈞，即使月入不足2萬元，每月仍會給逾萬元家用，為家中經濟支柱。陳父指他們現時住在早年已購入的公屋單位，但日常生活費還是一籌莫展，如今靠工權會協助申請緊急援助基金，勉強渡過難關。

▼9月10日事發後情況▼

