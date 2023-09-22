JPEX案｜林作退租辦公室及終止業務　指人生低處未見低會樂觀面對

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌無牌經營，事件至今有11人涉嫌串謀詐騙被捕，包括林作及「陳怡」。截至昨日（21日）下午5時，警方接獲2,197人報案，涉及金額約13.7億元。林作於本周二（19日）獲准保釋候查，他昨日晚上在Instagram宣布將會在今日（22日）下午3時召開緊急記者會，交代事件最新進展。林作準時於下午3時露面，神情凝重，由代表律師陪同下開記者會，而其女朋友裕美在後方陪同。



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林作在記者會上表示，在經過審慎研究，並獲得豐富的法律意見後，才發出今日的言論。他指，自己於本周二（19日）離開警署，沒被控告及獲准保釋，他不會在公開或私下就案情任何方面作評論。而位於中環辦公室已在前日（20日）終止租約，所有業務已中止，目前沒有再做相關業務。他又指，選擇積極樂觀面對事件，他亦有很多事情想做及幫忙，但基於案件刑事調查中，他暫不能做，日後獲得清白之身後，會在自己能力範圍內及法律容許下協助受影響人士。而未來他會協助執法機關，直至事件水落石出，並希望盡快將幕後人士繩之以法。他對於涉及JPEX一案的所有提問，均指涉及案情而不便回應，但指過去兩天自己「瞓得好」。

他指自己在警署內有進食裕美帶來的叉燒飯及凍檸茶。至於當日離開警署時走後門，他回應稱「警民合作」，而在警署期間盡量配合及協助警方的調查。而自己在羈留室時是「思考人生的好時候」，其間他有聽其他被羈留人士在監獄時的經歷，他指比想像中有趣，但自己不曾坐監，故他不知道監獄生活是如何的。

▼林作在中環娛樂行辦公室清空▼



他形容事件絕不是小事，平日嬉皮笑臉的自己在此刻是嚴肅的。回顧今年的生活，他指今年頭半年醉心保險業務，6月離開了公司，當時已在母親家中做過一次記者會，當時大家已覺得「十分之大鑊」，但在短短三個月內，低處未見低，再發生今次事件，人生總有跌跌伏伏，再加上做了兩次大型手術，視力至今未恢復，又拔了四隻智慧齒，「呢三、四個月自己好唔好過，而家當然係最難過」，在9月才租了中環辦公室，而今日是9月 22日，短短兩周發生這麼多事，如果大家嘗試代入他，會理解他近日的人生有多不容易，但他會選擇積極而對。

被問及有否後悔接觸JPEX，林作回應稱發生了就要勇於面對，盡自己所能解決，自己絕對有承擔。而他的母親對事件非常擔心，「在傳統家長的角度，而家情況已經係好嚴重」，不是每個華人熟悉無罪假定這個普通法概念，所以非常擔憂，並稱「好唔好意思」，至於母親會否經濟支援他，他自嘲指知道被人說他的職業是「兒子」，但稱會自己面對事件。他又語帶輕鬆表示，在今次事件中，母親與裕美現時的關係「拉到太近」，指自己好擔心這件事。

林在Instgram宣稱將會在今日（22日）下午3時，召開緊急記者會，交代事件最新進展。（林作IG 截圖）

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌無牌經營，至今11人涉串謀詐騙被捕，包括林作、KOL「陳怡」、「朱公子」等人，藝人張智霖及莊思敏亦需協助警方調查。

近日捲入JPEX風波的林作早前高調轉投加密貨幣投資市場，更在今年8月底，以每月約26萬元承租中環娛樂行租用中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，並在9月9日開業。《香港01》曾到上址查看，發現辦公室入口上方的「林作炒幣」巨型招牌已拆去，兩扇玻璃門以白紙遮上。樓層大堂「林作站有限公司」的標示暫未被遮上，但大廈地下水牌已不見「林作炒幣」或「林作站有限公司」。

▼林作在中環娛樂行開OTC▼



▼林作被捕▼

