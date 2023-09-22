西九反黑搗破「勝和」中秋飯局　坐館「廟街朗」等23人被捕

警方為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，昨日（21日）在全港進行「犁庭掃穴」（LEVINGTON）行動，突擊搜查192間娛樂場所，以打擊有組織犯罪活動及堵截犯罪份子的收入來源，拘捕逾100名男女。其中一處所，「勝和」正辦中秋飯局，現任及前任「坐館」均被拘捕帶署。



消息指，昨晚9時許，西九龍總區反三合會行動組搜查九龍城聯合道地下一間食肆時，搗破黑幫「勝和」的中秋飯局，並即場拘捕23名男子，涉嫌「非法集結」，當中包括「勝和」現任坐館「廟街朗」及前任坐館「ETB」及「少航」。據知眾人被帶到黃大仙警署扣查，其後獲准以1,000元保釋候查。



警方在九龍城一食肆搗破黑幫「勝和」的中秋飯局。（香港01記者攝）

「勝和」現任坐館「廟街朗」今年已非第一次被捕。5月31日，「廟街朗」疑應某金融集團要求，到尖沙咀海洋中心一公司講數，要求該公司解釋一筆1,900萬元的股票交易，當中涉及股票轉讓問題。當日「廟街朗」一行30多人踩上門講數，結果驚動警方到場，將眾人一網打盡，涉嫌「非法集結」。

直到6月中，中國電動車廠BYD比亞迪的香港代理有4個陳列室及汽車維修中心被連環破壞，包括遭淋紅油及撞閘。警方其後拘捕至少14人，涉嫌與案有關。據了解，被捕人亦包括「廟街朗」及幹事「黑柴星」，涉嫌與收數活動有關。

O記聯同西九反黑、PTU在尖沙咀



警方昨日在全港進行「犁庭掃穴」（LEVINGTON）行動

