黑幫勝和「傻福」人馬禍不單行　坐館「廟街朗」帶隊講數全被捕

黑幫和勝和元老「傻福」的人馬近日風波不絕，繼70歲的傻福及其門生「荃灣澤」因徒孫鬧出元朗街頭斬人血案而受牽連被捕後，消息指荃灣澤得力打手、現任勝和坐館的「廟街朗」昨晚（30日）因拉大隊上門講數而被警方拘捕。

據知，廟街朗昨晚替人到尖沙咀海洋中心一公司講數，並要求該公司解釋一筆值1900萬元的股票交易情況，一行30多人浩浩蕩蕩踩上門，結果驚動警方到場，將眾煞一網打盡。據知，廟街朗被押上警車時甚為不忿，連爆數句髒話。



警方拘捕兩名主腦，包括廟街朗。（梁偉權攝）

昨日傍晚6時許，警方接報指尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心樓上一間公司，懷疑被30多人上門收數。西九龍總區反黑組隨即聯同衝鋒隊、警犬隊展開大規模拘捕行動，十多輛警車駛至調查，有軍裝警員持盾牌戒備。警方其後拘捕35人，包括2名案件主腦，2人被黑布蒙頭帶走。

消息指，黑幫和勝和坐館「廟街朗」為其中一名案件主腦，他追隨勝和元老「傻福」的門生「荃灣澤」。據知，他昨日「收單」應某金融集團要求，到海洋中心一公司講數，要求該公司解釋一筆1900萬元的股票交易，涉及股票轉讓問題。

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勝和「傻福線」可謂禍不單行。傻福及荃灣澤過去兩天（28日及29日）才因為5月25日發生的元朗街頭斬人案，與另外4人被新界北總區反三合會行動組拘捕。該宗斬人案中，有尖沙咀新義安背景的姓李34歲男子「紫菜」，在元朗西裕街遭刀手狂斬近20刀。據了解，傻福雖然並無策劃斬人或下手，惟與涉案人士有關係，因而被捕。

「紫菜」與勝和一方的恩怨，源於2020年在尖沙咀山林道一間夜場，當時兩批人馬疑消遣玩樂時，因事爆發衝突毆鬥，雙雙被捕，落下心結。昔日私怨難解，直至上周四雙方再同場出席元朗花炮會，在飯局上狹路相逢，疑有人憤恨湧上心頭，竟暗中「吹雞」派刀手埋伏，待「紫菜」離場後上前追斬，以圖江湖事江湖了。惟警方對違法暴力行徑必果斷執法，結果連累七旬超級元老也要被扣押受查。

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事主受傷倒地，由接報趕至的救護員治理。（網上圖片）