JPEX案｜消息：警網罪科將嘗試要求社交平台下架JPEX帳戶

警方商業罪案調查科接獲證監會轉介後，就JPEX平台涉嫌詐騙一案展開連日拘捕行動，至今11人被捕，包括林作、KOL陳怡、YouTuber朱公子等。據了解，警方網絡安全及科技罪案調查科除了較早前要求電訊公司「封網」外，亦將會嘗試透過社交網路服務公司下架JPEX社交平台帳戶。《香港01》記者今晚（22日）10時許嘗試查看JPEX在不同社交平台的帳戶，發現其facebook、Instagram、X（前稱Twitter）、Discord及YouTube帳戶暫時仍然存在。



據了解，警方正在嘗試要求社交平台下架JPEX帳戶。《香港01》記者今晚（22日）10時許嘗試查看JPEX在不同社交平台的帳戶，發現其在Instagram的帳戶暫時仍存在。（網頁截圖）

警方商業罪案調查科就JPEX案展開調查，而向警方報警求助的人數亦不斷上升。警方表示，截至今日下午5時，警方共接獲2,265名受害人報案，當中涉及金額約14億元。被捕人數暫沒有變化，至今共有11人被捕。警方指案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。商業罪案調查科人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。

警方又指，根據調查資料所得，警方有理由相信名為「JPEX」的虛擬資產交易平台是一個騙局。有見及此，警方已經要求電訊持牌人對有關網站按以上法例基礎採取適當行動，持牌人須防止有關網站傳送或傳遞被利用作詐騙用途的訊息或暫停被利用作詐騙用途的服務，目的為防止任何人進一步墮入騙局及蒙受損失。