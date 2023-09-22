JPEX｜警方指調查顯示屬騙局　通知電訊商封網阻傳送詐騙訊息

虛擬資產交易平台「JPEX」涉違規經營，JPEX今日（22日）凌晨發公告指，香港地區的電訊服務商已全面封鎖其平台。警方回應時證實事件，並指根據調查資料所得，有理由相信JPEX為「騙局」，故已透過通訊事務管理局通知電訊持牌人，以防止JPEX網站傳送詐騙訊息，避免再有人墮入騙局及蒙受損失。



▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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警方表示，根據調查資料所得，有理由相信名為「JPEX」的虛擬資產交易平台是一個騙局，故已透過通訊局通知電訊持牌人，按法例基礎審視JPEX的網站，強調電訊持牌人須防止有關網站傳送，或傳遞被利用作詐騙用途的訊息或暫停被利用作詐騙用途的服務，以防止再有人墮入騙局及蒙受損失。

當局指，是根據 作出封鎖JPEX網站的決定：

．綜合傳送者牌照特別條件第1.2(c)條、服務營辦商牌照特別條件第12.1(c)條，以及《電訊條例》（第106章）第8(1)(aa)條要約提供電訊服務類別牌照（「類別牌照」）條件第15.1(c)條：

通訊局可發出業務守則，就保障和促進消費者在電訊產品及服務方面的利益向持牌人提供實務指引。

2022年2月，加密貨幣平台JPEX，在香港大賣廣告。（Anthony Kwan / Getty Images）

．根據綜合傳送者牌照特別條件第1.2(e)條和服務營辦商牌照特別條件第12.1(d)條：

通訊局可發出業務守則，就正確、有效率及可靠的電訊操作向持牌人提供實務指引。

．根據綜合傳送者牌照特別條件第53條或服務營辦商牌照特別條件第29條：

持牌人須防止傳送或傳遞被利用作詐騙用途的電話或訊息或暫停被利用作詐騙用途的服務。

．根據《電訊條例》（第106章）第6D(1)條及綜合傳送者牌照特別條件第1.1條：

持牌人須遵守通訊局為了就《電訊條例》的任何條文及綜合傳送者牌照的任何牌照條件提供實務指導而發出的指引或業務守則。

警方強調，當局採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。