秀茂坪雙屍｜智力障礙兄弟疑乏照顧餓死　醫生指屬高危應家訪跟進

秀茂坪邨今日（22日）發生雙屍命案，揭發一對智力有問題的五旬兄弟，因去年停止覆診後病情及自理能力惡化，拒絕他人的協助，加上長年負責照顧兄弟的年邁母親入院，以致兩兄弟在家中懷疑乏人照顧，飢餓致死。



新界西弱智人士地區支援中心主席丁錫全醫生認為今次個案屬「高危」情況。病人暫停覆診的原因眾多，醫院應主動向病人了解原因，從而提供相關援助，如派社康護士進行家訪。社工陳琬琛亦指，社康護士及外展社工可同時跟進個案，而智障人士院舍亦會提供24小時照顧服務，呼籲智力正常的家人主動聯絡相關機構。他又認為現時政府對於殘疾人士支援嚴重不足，望政府提供更多援助。



個案屬「高危」 遇突發情況時智力障礙子女未獲妥善照顧

兩兄弟自去年6月中暫停到醫院覆診，自理能力漸漸變差；而母親亦於今年5月因耳念珠菌入住醫院，未能照顧兩兄弟。新界西弱智人士地區支援中心主席丁錫全醫生指，許多家長百年歸老、或遇上突發情況時，都未能妥善安排如何照料智力有問題的子女，亦未有向親朋戚友求助，導致患智力障礙的人未能獲得合適的照顧。他續指，事主屬於低收入家庭，領取綜援過活，加上年紀老邁的媽媽與兩名智力有問題的五旬兄弟同住，今次個案屬「高危」，估計醫院或社會福利署應該知道他們的家庭狀況，無奈仍然釀成今次悲劇。

他又指出，監護人的角色對於智障人士非常重要，智力正常的兄弟姊妹可成為他們的監護人。除此以外，社會福利署的註冊社工亦可向監護委員會申請成為病患者的監護人，從而確保他們的日常生活。如病患者拒絕與監護人溝通，監護人應該主動向相關機構尋求協助，積極觀察他們衣食住行的情況，而非置之不理。

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社康護士及外展社工可同時跟進個案

丁指出，病人暫停覆診的原因眾多，醫院應主動向病人了解原因，從而提供相關援助，例如派出社康護士家訪並跟進情況。如個案屬「高危」情況，社康護士應每星期積極致電病患者，或隔數星期主動家訪，照顧病人需要。另一邊廂，社會福利署亦可派註冊外展社工，協助他們打理生活並確保病人安全。如病人情況出現生命危險，亦可用《精神科條例》強制病人入院。

他又指，社會普遍忽略智障人士的需要。現時每區都設有殘疾人士地區支援中心，亦設智障人士宿舍。他呼籲，智力健全的家人應盡力協助病患者，主動向社署及醫院求助，從而獲得合適的照顧安排。

社工陳琬琛亦指，社康護士及外展社工可同時跟進個案，而智障人士院舍亦會提供24小時照顧服務。有些患智力障礙的人自理能力低，甚至無法自行找食物，如長期單獨留在家中是非常危險。陳又說，現時政府對於殘疾人士支援嚴重不足，不論是殘疾人士外展服務或社康護士都明顯不足。他呼籲政府應投放更多資源進行專業人士培訓，並提供更多相關支援服務，避免悲劇再次發生。

鄰舍應加強留意屋苑內智障人士情況

今日大廈保安涉事單位外時，聞到單位傳出濃烈臭味而報警。消防破門入屋後證實兩兄弟已經死亡，遺體已開始腐爛，估計已死去一段時間。陳琬琛呼籲，鄰舍或保安員應加強留意屋苑內智障人士的情況，如有一段時間未見蹤影，應主動上門了解。而其家人亦可以主動向鄰居留下聯絡方法，方便告知日常情況。他又指，社署網頁有全面的智障人士支援資訊，包括庇護工場或智障人士宿舍資料等等，並呼籲智障人士的家人應主動了解相關資訊。