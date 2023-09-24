柯士甸工業意外｜專家：疑氣體由其他地方滲入　質疑看守員出問題

西九龍柯士甸道西今早（24日）發生的奪命工業意外，兩名男工人郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）疑硫化氫中毒亡。港鐵指，事件涉及商場「圓方」冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，位於西九文化區地盤下方。香港管綫專業學會前會長黃敬稱，相關工程是利用管道輸送淡水或海水交換商場內熱能量，令商場提供冷氣。按常理估計在隧道內進行的換管工程，是不應該存有硫化氫，有的話則是在其他地方滲入。

另外，進行這些大型工程應有風險評估及工作許可證，評估氣體濃度是否適合人體正常呼吸；而正常工地外亦有看守員，約10至15分鐘就會跟隧道內的工人溝通，確保安全。黃敬表示不能接受本次意外發生，「佢哋（兩名男工）走咗都冇人知，好似拍戲咁，我自己做咗幾廿年都未見過！」



香港管綫專業學會前會長黃敬。（夏家朗攝）

黃敬表示，冷氣系統是「熱交換」，意思是將一些熱氣交換成冷氣，是次「圓方」冷氣系紀使用的是海水冷卻喉，利用管道輸送淡水或海水交換商場內熱能量，令商場能夠提供冷氣。黃敬續稱，按常理估計在隧道內的換管工程，是不應該有沼氣，如果有的話則應該是在其他地方滲進隧道內。

黃敬續稱，涉事地盤是一條很長的隧道，佈滿很多喉管，內裏理應要有通風系統，「就好似過海隧道一樣，因為會覺得翳焗」。由於涉事地盤仍是正在建造的隧道，所以並不知道會否設有通風系統，而進行這些大型工程前，應有風險評估及工作許可證，首先會評估氣體濃度是否適合人體正常呼吸，工作許可證亦會顯示是誰進入隧道及何時進出。

另外，正常工地外亦會有看守員，約10至15分鐘就會定時跟隧道內的工人溝通，以確保他們的安全，如長時間沒有回應則會立即報警處理。黃敬稱，其實不應該會工作超過8小時，因為正常都會「放飯」或要「出一出來」知道工人的安全，他指本次事件的看守員及工作許可證，似乎運作得不太理想。

黃敬又形容本次意外是不能接受，「佢哋（兩名男工）走咗都冇人知，好似拍戲咁，我自己做咗幾廿年都未見過！」質疑程序上有出錯。黃又稱，當然這兩名工人本身自己意識都不足夠，正常缺氧或見頭暈馬上離開的話，是沒有問題，如果他們連毒氣錶都沒有，即探測毒氣的儀器，就證明香港的工人培訓嚴重不足。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，是次事件涉及商場「圓方」冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責工程；有關工人的工作地點，位於西九文化區地盤下方。港鐵對事件高度關注，並感到難過。港鐵向意外過身工友的家人，致以衷心慰問，並已督促承辦商協助及照顧家屬的需要。港鐵正與涉事承辦商了解事件詳情，並已就事件展開調查，亦會全面配合相關政府部門的調查。

事發於今（24日）早7時許，警方接報指柯士甸道西1號西九龍一個地盤工地，有2名男工人暈倒，送往伊利沙伯醫院搶救後，均證實死亡。據了解，兩名工人昨日（23日）已在地盤地底維修管道，但通宵未歸，及至今早（24日）經理報警求助。消防員於地下6米深，約100至200米距離之間尋獲兩名事主，現場消息指，肇事地底硫化氫濃度高，死者懷疑硫化氫中毒。

消防派出多隊煙帽隊搜索兩名工人，管道內救援情況曝光。涉事地下管道約12米深，長度一望無際。兩名死者在管道100至200米之間被發現，救援人員到場時，二人已無生命跡象。其中橙色管道，是通風排氣所用。翻查資料，硫化氫是沼氣的主要成分，地底厭氧環境容易令細菌產生沼氣。調查人員正了解事發時排氣系統是否運作正常。

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尖沙咀高級消防隊長張家偉表示，消防處7時33接報，指柯士甸西一地盤發生一宗懷疑洩漏不明氣體及有人受傷事故。消防員於3分鐘後到場，共調派8輛消防車及2輛救護車。涉事地盤面積約20米乘20米，有一條約200米長的地下管道。消防員於地下6米位置發現2名傷者昏迷不醒，之後被消防員救出，轉交救護車送院。他指地下管道用於供應給西九文化區冷氣的冷卻系統（約５米闊乘５米高）。救援難度在於要確保現場環境安全，救援間需同步抽走管道氣體。

勞工處表示現正調查今日（24日）上午在西九文化區發生的一宗致命工作意外，意外中兩名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。