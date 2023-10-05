金鐘17歲少年涉刀襲政總保安　被暫控一項傷人罪　案件周四提堂

一名17歲少年，昨晨（4日）在金鐘添美道政府總部對開行人天橋揮舞水果刀，保安員查問時卻告遇襲，其中一人被割傷手，血流如注，另一人扭傷跌坐地上。疑犯最後被多名保安員及途人合力制服，再由到場警員拘捕，中區重案組接手調查，警方相信被捕人為單獨犯案，亦無證據顯示襲擊涉及任何政治動機或針對政府機構。



警方表示，警方昨日拘捕該名17歲男子，涉嫌與同日在中區發生的傷人案有關，案中一名57歲男子及一名60歲男子受傷，同日（4日）暫控一名17歲男子一項傷人罪，案件將於今日（5日，星期四）上午在東區裁判法院提堂。



白衫男子用生果刀襲擊政總保安，被多名保安合力制服。（點新聞提供圖片）

昨早約10時20分接報，指一名男保安人員於政府總部外一天橋懷疑被人用刀襲擊。警員趕赴現場，發現該名57歲姓劉男保安人員手部受傷，另一名60歲姓鄭男保安人員亦於制止疑兇期間腳部受傷。他們清醒被送往瑪麗醫院治理。警方在現場拘捕一名17歲姓梁男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。中區警區重案組正積極跟進該案，包括追查該宗傷人案的動機。

地上遺下一把生果刀。（黃偉民攝）