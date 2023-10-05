熱褲女元朗街頭公然放煙花　警追查後拘一名24歲女子

日前網片瘋傳一段熱褲女街頭放煙花影片，引發網民熱議，並直指該名女已經犯法。警方表示，10月3日接獲公眾投訴，指網上流傳一名中國籍女子在公眾地方非法燃放煙花的片段，元朗分區跟進調查後，相信案發於9月30日凌晨、元朗馬田路一住宅外的行人路，並鎖定一名24歲本地女子，今日（5日）上午在元朗區以涉嫌「非法使用煙花或爆竹」將其拘捕，並在其單位檢取懷疑涉案時所穿衣物。她正被扣查。警方指，案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。



網上瘋傳影片，顯示1名衣着性感的年輕港女，於元朗街頭公然點燃煙花，身旁的友人一邊拍片一邊歡呼。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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相關影片早前於多個社交平台及討論區瘋傳，可見一名身穿白色露膊、露臍上衣及淺色熱褲的年輕女子，與友人於元朗馬田路一處私人屋苑停車場出口外的行人路，公然手持長長的煙花筒點燃，左手一邊掩嘴，一邊向友人表示「好驚呀」。煙花筒其後冒出火花，直噴向馬路方向，當時有街坊騎着單車駛至，看到煙花後主動向外駛躲避。熱褲女舉起煙花筒左右搖擺，露出燦爛笑容供友人拍片「打卡」。期間一名女性友人手持手機拍片，亦有友人代為邊拍片邊歡呼，「喂，成個蘭桂坊咁樣喎！」

另外，有網民認出放煙花女子是網紅，其IG帳戶約有2.1萬名追隨者，她經常上載生活短片，當中亦經常穿着白衣tube top示人，當中有多次玩滑板的片段。

舉起煙花筒左右搖擺，露出燦爛笑容供友人拍片「打卡」。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

有網民認出放煙花女子是網紅，其IG帳戶約有2.1萬名追隨者，她經常穿着白衣tube top示人。（IG片段截圖）

警方強調，燃放煙花爆竹不但觸犯法例，更會危害人身及財物的安全，市民切勿以身試法。

根據香港法例第295章《危險品條例》，煙花爆竹均屬危險品，任何人非法製造、貯存、運送或使用危險品，最高刑罰為監禁12個月及罰款20萬元。此外，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。