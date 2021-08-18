港女淘寶買仙女棒煙花　以為用集運海關查唔到：送唔到貨當跌30蚊

沒有淘不到，只有想不到！網購的確為不少市民提供便利，但並非所有物品也能隨意購買。有網民於討論區發文，表示妹妹早前竟在淘寶網購入「仙女棒」煙花，打算「搏大霧」以集運方式運送，認為一旦被發現屬違禁品，「最多失敗送唔到（貨），嗰30蚊當跌咗」，令樓主生氣又擔心。不少網民看過帖文直斥樓主妹妹不負責任，指出相關行為已有違法之嫌，更有機會造成危險，「萬一發生火災有人命傷亡你阿妹過意得落嗎」。



網民指妹妹表示已在淘寶網買入仙女棒煙花，更打算以集運方式運往香港。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「我個低能阿妹淘寶煙花……」，該網民於親子王國討論區發文，指妹妹早前表示，已在淘寶網購入俗稱「仙女棒」或「滴滴金」的小型煙花棒，並已指示賣家將產品送往集運倉。她指妹妹明知煙花屬危險品，仍打算「搏查唔到」，以集運方式將仙女棒送往香港。

樓主擔心妹妹會因集運煙花而惹禍上身，一度勸對方放棄，「我即刻叫佢唔好畀運費住，火藥係禁品，驚佢俾海關查」。不過妹妹卻不相信海關會仔細檢查所有貨品，又認為即使被查出也只會失去集運費用，「諗住得就得，唔得咪算，最多失敗送唔到（貨），嗰30蚊當跌咗」，令樓主緊張又生氣。

樓主指妹妹覺得仙女棒不會輕易被查出，即使未能送貨也只是損失運費，認為可以一試。（示意圖，資料圖片）

網民看過帖文紛紛直斥樓主妹妹無知，明知貨物屬危險品仍「搏大霧」的做法不但有違法之嫌，更是不負責任、罔顧後果，「唔係一句30蚊當跌咗就冇事，本身已經犯法，分分鐘累埋其他人」、「就算運到嚟香港又點？香港無牌管有唔係犯法嘅咩？唔知佢買幾多，但運送途中有咩事，個心都過意唔去」、「集運可能被扣起全車貨及罰款，集運追究佢時，有冇心理準備要賠償其損失？」。

根據香港法例第295章《危險品條例》，煙花爆竹屬香港禁運及受管制物品，除獲發認可牌照，任何人不得製造、貯存、運送或使用任何危險品，或由任何受僱人、代理人或貨倉擁有人管有、保管或控制任何違禁品；非法藏有煙花爆竹，最高可罰款2萬5千元及監禁6個月。

同場加映：淘寶電熱水龍頭一開出暖水 網民憂會跳掣燒屋 裝修佬解畫咁樣講【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】



淘寶電熱水龍頭一開出暖水 網民憂會跳掣燒屋 裝修佬解畫咁樣講

有網民在網上分享購買了電熱水龍頭，但引來使用安全疑雲。（淘寶網圖片）

+ 12

裝修佬講解全文：淘寶電熱水龍頭一開出暖水 網民憂會跳掣燒屋 裝修佬解畫咁樣講

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：淘寶$57廁所板用幾日爆裂 事主拍片證一扯即斷：仲話車碌都唔爛【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】



樓主上載短片及照片，指淘寶購買的1塊廁所板使用幾天就已經出現裂痕。（網民許先生授權轉載）

+ 1

裝修佬講解全文：淘寶電熱水龍頭一開出暖水 網民憂會跳掣燒屋 裝修佬解畫咁樣講

同場加映：通渠神器輕鬆DIY通渠 10分鐘清出淤塞物 裝修佬講解注意事頂！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】



通渠神器輕鬆DIY通渠 10分鐘清出淤塞物 裝修佬講解注意事頂！

+ 7

裝修佬講解全文：通渠神器輕鬆DIY通渠 10分鐘清出淤塞物 裝修佬講解注意事頂！