JPEX案｜消息﹕警方再拘捕6人　包括OTC店加密豹CEO「小龍sir」

證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展，消息指警方今日再拘捕6名男子，分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO，相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事，以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子），及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子）。案件至今累計拘捕26人。

另外，警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查，並帶走兩人。該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」，其創辦人兼行政總裁「小龍sir」昨日在社交平台表示透過律師和警方聯絡，會主動配合調查「盡返市民責任。」



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「CryptoPARD加密豹」創辦人兼行政總裁「小龍sir」昨日（10月4日）曾在社交媒體instagram發文，指JPEX案發生以來一直與律師緊密聯絡，警方到分店偵查，但當時他本人在新加坡出席活動。他表示：「近日透過律師和警方聯絡，我會主動配合調查，盡返市民責任。希望件事可以早日獲得公平對待。」

據了解警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號「CryptoPARD加密豹」分店調查，並帶走兩人。至於「CryptoPARD加密豹」官網，懷疑已被刪除，無法瀏覽。