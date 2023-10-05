JPEX案｜加密豹曾借粉紅林寶宣傳　小龍Sir非林寶或公司持有人

虛擬資產交易平台JPEX上月13日遭證監會點名，其後證監會指出由於事件可能涉及詐騙，將案件轉介警方。警方今日（5日）拘捕多6人，令涉案被捕人數增至26人，最新被捕人士包括加密貨幣找換店「加密豹CryptoPARD」行政總裁陳小龍，以及一名李姓前董事。《香港01》調查發現，陳小龍並無出現於加密豹任何註冊文件；而持有加密豹商標的公司、以名兩間懷疑關連公司的唯一董事為一名「李家麟」男子，已於今年8月辭任董事，並改委任一名台灣人。



至於去年11月貼有「加密豹」商標的粉紅色林寶堅尼跑車在沙田第一城被鎖，引起網民熱議；據悉，陳小龍亦曾於今年4月駕駛該輛林寶，在紅磡康莊道近紅隧口疑越線撞向一輛的士，陳事後拒絕酒精呼氣測試被捕。不過，《香港01》調查發現，跑車擁有者另有其人。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

▼10月5日 警方搜查尖沙咀「加密豹」並帶走二人▼



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消息指「加密豹」37歲李姓前董事，以及行政總裁陳小龍（35歲），涉嫌串謀詐騙被捕。《香港01》早前翻查資料，平台對外宣稱的創辦人兼CEO陳小龍，並無出現於任何註冊文件。

「加密豹」公司、商標、跑車非創辦人持有

「加密豹」的商業登記由「李家麟 Li Ka Lun」持有，他同時在另外兩間懷疑關聯公司「豹商學院集團有限公司」（Pard Business Academy Group Limited），及紅拍商學院有限公司（Red Shot Business Academy Limited）出任董事。

持有加密豹商標的「鼎豐創富有限公司」（Apollo Global Treasure Limited）、懷疑關連公司「Cryptopard Co Limited」及「BlockHUBZ Entertainment Group Limited」，李家麟今年8月辭任董事後，並改委任台灣人牛耿晟。

貼有「加密豹」商標的粉紅色跑車，去年11月在沙田第一城被鎖，引起公眾關注。該車輛由「駿億國際(香港)有限公司」（Billion International (Hong Kong) Limited）持有，公司董事為保險經紀盧俊亨，股東為呂官諱。