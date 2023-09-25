JPEX｜場外找換店網站疑遭封網　查冊揭商標、跑車擁有者另有其人

加密貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今拘捕11人，並要求電訊商封鎖JPEX網站及應用程式。《香港01》發現，有四間涉案或曾宣傳JPEX的加密貨幣找換店網站，亦已無法正常進入，需用VPN「翻牆」，疑已被警方「封網」。

另外，記者透過各類查冊，梳理了JPEX相關的加密貨幣找換店網絡，發現部份找換店的關係複雜，對外宣稱是創辦人的「網紅」並未出現在註冊文件上，背後另外有股東和董事，當中更有找換店疑涉一間模特兒公司老闆。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

▼需用VPN才能登入的加密貨幣找換店網頁▼



警方上周三（20日），以有理由相信JPEX是「騙局」為由，透過通訊事務管理局通知電訊持牌人，防止JPEX網站傳送詐騙訊息，本地用戶亦無法登入相關網站。

四加密貨幣找換店網頁疑被封 需經VPN登入

《香港01》發現，除JPEX網站外，四間加密貨幣找換店「陳大怡加密貨幣找換店」、「加密豹」、「Coingaroo」及「Coiner」的網頁，現時都無法正常進入，需經虛擬私人網絡（VPN）進入網站，疑已被警方「封網」。《香港01》正就此向警方查詢。

與JPEX相關的加密貨幣找換店網絡龐大，記者透過各類查冊梳理事件，發現部份找換店的關係複雜。

加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人 — KOL「東記（蔡曉東）」。

曾宣傳JPEX及其加密貨幣「JPC」的「Hong Coin 講幣」，其堅尼地城Clubhouse「東館 Tung Club」於上周一（18日）被警方搜查。

KOL「東記」非公司董事或股東

「Hong Coin」的創辨人「東記」蔡曉東，常以其投資加密貨幣收獲過億元的「勵志故事」作生招牌宣傳，但營運相關註冊文件上並未見其蹤影。「Hong Coin」的商業登記及關連公司「Hong Coin Crypto Limited」，分別由「黃苑婷 Wong Yuen Ting」及「鄭正為 Cheng Ching Wai」持有。

「Hong Coin」去年曾推出網絡遊戲節目《全民林寶》，宣稱會向勝出者送出名車。涉事車輛在節目宣傳期間，由蔡曉東的「東照有限公司」（Tung Chill Limited）持有。

「Hong Coin」曾推出網絡遊戲節目《全民林寶》，送出價值港幣300萬的林寶堅尼超跑。

▼9月18日 警方搜查堅尼地城「東館Tung Club」▼



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「Hong Coin」商標屬模特兒公司老闆

記者追查發現，「Hong Coin」疑與娛樂圈中人有關，商標由模特兒公司老闆「吳承浚 Ng Shing Chun Ray」持有，地址亦與其模特兒公司「Model Genesis」相同。據知識產權處的資料，「Hong Coin」的服務說明，有提到加密貨幣（Cryptocurrency），及提供購買虛擬資產（virtual currency）的軟件。吳承浚亦持有另外兩個「Hong Koin」的商標。

記者曾向吳承浚的公司查詢，職員指吳不會接受訪問，亦拒絕回應事件。

「吳承浚 Ng Ching Chun Ray」持有加密貨幣「Hong Coin」商標，註冊地址為吳承浚旗下模特兒公司。（李穎霖攝）

另一間找換店「加密豹 CryptoPARD」，雖未被警方搜查，但自JPEX出事後，尖沙咀分店亦無開門營業。翻查資料，平台對外宣稱的創辦人兼CEO陳小龍，亦無出現於任何註冊文件。

「加密豹」公司、商標、跑車非創辦人持有

「加密豹」的商業登記由「李家麟 Li Ka Lun」持有，他同時在另外兩間懷疑關聯公司「豹商學院集團有限公司」（Pard Business Academy Group Limited），及紅拍商學院有限公司（Red Shot Business Academy Limited）出任董事。

去年11月，貼有「加密豹」商標的粉紅色跑車在沙田第一城被鎖，創辦人陳小龍（右）當時高調通知傳媒到場採訪。（資料圖片／歐嘉樂攝）

持有加密豹商標的「鼎豐創富有限公司」（Apollo Global Treasure Limited）、懷疑關連公司「Cryptopard Co Limited」及「BlockHUBZ Entertainment Group Limited」，李家麟今年8月辭任董事後，並改委任台灣人牛耿晟。

貼有「加密豹」商標的粉紅色跑車，去年11月在沙田第一城被鎖，引起公眾關注。該車輛由「駿億國際(香港)有限公司」（Billion International (Hong Kong) Limited）持有，公司董事為保險經紀盧俊亨，股東為呂官諱。

同樣宣傳過JPEX的找換店「Unicoin」，在證監會點名警告JPEX後，稱暫時中止與無牌交易所的合作，亦不再進行任何與無牌交易所相關的宣傳和推廣活動。

翻查資料，「Unicoin」對外宣稱的老闆「Katrina Ho」及「Ling Tam」都不在任何註冊文件上，關連公司「瑰格有限公司」（Rose And Shield Digital Limited）董事為「鄭俊銘 Cheng Chun Ming Eric」。

▼9月18日 網紅陳怡被捕▼



另外幾間加密貨幣找換店的結構就相對簡單，由「網紅」或被捕人士直接持有。被捕網紅陳怡開設的「陳大怡加密貨幣找換店 CYOTC」，持有兩個同名商業登記，分別由一名叫「蔡欣宜」的人士，及JPEX案被捕人之一的陳凱怡持有。

9月18日，網紅林作涉JPEX版捕後，被押到中環辦公室搜查。（資料圖片／夏家朗攝）

▼9月20日 「林作炒幣」退租中環娛樂行辦公室▼



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「林作炒幣」無註冊紀錄

同樣被捕的林作，其「林作炒幣」無作任何註冊，但其中環娛樂行辨公室水牌標註的「林作站有限公司」，該公司由林作一人持有，宣稱從事二手名牌手袋及服飾買賣。

由另一被捕人、Beatbox藝人黃浩邦（dR.X）開設的餐廳兼加密貨幣找換店「Bored Garden 無聊園」，由「猿人食品集團有限公司」持有，黃浩邦是公司董事兼股東，另一股東為林子揚。同日被捕的朱家輝（朱公子），亦獨資持有「公子會有限公司」（KT Club Limited）。

▼9月18日 警方搜查「Coingaroo」屯門分店▼



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▼9月18日 警方搜查「Coingaroo」銅鑼灣分店▼



至於被警方搜查分店的找換店「賣幣袋鼠 Coingaroo」，其商標由「KANGAROOSS GALLERY LIMITED」持有，董事兼股東為「盧啟泰 Lo Kai Tai」。盧啟泰亦持有「科技袋鼠有限公司」（Kangarooss Limited），疑為「Coingaroo」的關連公司，註冊地址亦與旺角總店相同。

▼9月18日 警方搜查「Coiner」灣仔及尖沙咀分店▼



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另一間分店被警方破門搜查的「Coiner」，其關連公司「Hong Kong Corner Space Limited」、「Coiner Art Gallery Limited」、「Corner Technology Limited」、「Corner Marketing Communication Limited」，皆由網絡KOL「伍凱怡 Ng Hoi Yee」（又稱太太、Priscilla Ng）一人持有。

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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▼9月18日 警方交代JPEX案情▼

