男拔生曾憲哲失蹤｜救援隊無間斷日夜搜索　機動部隊今早上梅子林

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲（17歲），自周三（4日）中午離開學校後便告失蹤，至今已經三日。三號強風信號生效下，家人倍感擔心。警方、學校舊生、家長及民間搜索隊連日來四出搜尋。曾媽媽昨晚（6日）更新社交媒體指，警察已翻查石門地鐵站周圍城市內的閉路電視，暫未有憲哲蹤影，懷疑他失蹤當日離開石門站B出口後，經天橋由安明街往沙田第一城方向行走。



警方機動部隊（PTU）今日（7日）到沙田梅子林一帶搜索。



香港守望者服務團創辦人Anson表示，他們6位成員連同搜索犬Ona，昨日徹夜到沙田道風山、烏溪沙沿岸一帶及附近24小時營業的食肆尋找憲哲身影，直至今晨6時稍作休息，預計下午1時許再繼續。由於曾媽媽更新社交媒體指，懷疑憲哲失蹤當日離開石門站B出口後，經天橋由安明街往沙田第一城方向前走，Anson表示將會與隊員重新進行部署。

郊野義務搜索隊義工表示，他們根據憲哲「最後定點」為石門，自昨日早上起集中到沙田區一帶山嶺及石澗，包括石門山、馬大石澗等，接棒式搜索15小時。他們亦出動航拍機，在高空察看有沒有憲哲身影。雖然暫時未有發現，亦未知憲哲是否真的往山野方向行走，但他們只想盡一點綿力，盼盡快找回憲哲讓他平安回家。

曾媽媽昨晚在社交媒體指，經憲哲兩日時間可能已走更遠，故可擴大搜索範圍；而其八達通最後一次使用仍是周三下午1時27分 。

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▼曾憲哲失蹤第二日，有學校舊生到梅子林張貼尋人告示▼



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▼曾憲哲失蹤第二日，警方及民間搜索隊在沙田一帶尋人▼



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曾憲哲家屬在社交媒體發文尋人，指曾憲哲周三（4日）12時許離開學校後，在旺角站乘搭屯馬線前往石門，其八達通紀錄顯示下午1時27分在石門出閘，之後便音訊全無。家屬指曾憲哲身上沒有手提電話，身穿短袖白恤衫、黑長褲校服，或戴黑色口罩，呼籲大眾發現神情呆滯的校服少年，立即聯絡曾太5191-3815。

17歲學生曾憲哲身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。（警方提供）

警方則呼籲任何人如有曾憲哲的消息或曾見過他，可致電2860-1040或9886-0034，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。