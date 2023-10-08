JPEX｜KOL「東記」JPEX爆煲神隱近1個月回港被捕　聲稱旅行兼蒐證

虛擬資產交易平台JPEX案醞釀至今，警方截至（8日）今日已拘捕28名涉案人士。當中，最新一名被捕人為28歲姓蔡男子，據悉為 KOL「東記」（蔡曉東）。他曾先後接受不同媒體訪問，透露靠炒幣致富，已達成財務自由，身家接近1億，又於堅尼地城開設逾萬呎的 Clubhouse「東館」，並開設收費會員制，教授炒賣加密貨幣。



據悉，蔡曉東於JPEX案揭發後已離港，沒有更新社交媒體超過一個月，至今日才發文交代在香港境內協助警方調查。他在文中聲稱9月去了國內外旅行，以及為了蒐集證據而沒有透露行蹤去向。他形容自己在事件中亦是受害人，失去逾95%資產，資金只餘下20萬元，「我呢一生做得最錯嘅一件事，就係曾經相信呢一間騙局平台」。不過，他的說話似乎未獲接受，警方在他剛抵機場後便立即將他拘捕。



加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人 — KOL「東記（蔡曉東）」。

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加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

「東記」曾在Instagram分享，指自己出身平庸，在24歲時從事第一份地盤工作，但沒有因出身卑微而氣餒，並走至今至今日。「東記」後來創辦Hong Coin，是在YouTube和Instagram上經營的加密貨幣平台，分析幣市。2023年3月，「東記」宣傳「全民林寶」活動，推廣炒賣加密貨幣，之後的講座推銷JPEX的自家平台幣JPC。

他在宣傳加密貨幣上相當「沊本」，曾在去年4月在銅鑼灣地鐵站的全條通道落大幅廣告，形容「香港，係一個充滿機會嘅地方。」到去年7月，他在堅尼地城開設逾萬呎 Clubhouse「東館（Tung Club）」。今年5月，東記在九龍灣國際展貿中心舉行全港最大型線下講座，內容分享「JPC 六月發牌後的未來」。台下座無虛席，參與觀眾達 1,500 人。今年6月，他更開辦皇牌課程教炒幣，分為4堂，收費6888元或兌換5萬元的USDT即可免費報名等。

▼「東記」被捕前在IG發長文▼



2023年3月，「東記」宣傳「全民林寶」活動，推廣炒賣加密貨幣，之後的講座推銷JPEX的自家平台幣JPC。（勞顯亮攝）

今年5月，東記在九龍灣國際展貿中心舉行全港最大型線下講座，台下座無虛席，參與觀眾達 1,500 人。

東記曾舉行「全民林寶」會員活動，送出價值港幣300萬的林寶堅尼超跑。