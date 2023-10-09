颱風小犬｜旅遊巴公司義載講心唔講金　老闆：幫到手嘅即刻出嚟！

颱風小犬襲港，天文台周日（8日）晚上7時改發9號風球，由於通知至懸掛只得15分鐘，殺市民一個措手不及，公共交通工具停駛，大批市民滯留在港鐵站附近。不少白牌車及的士到站內兜客，惟索價每位高達數百元。旅遊巴車長在荃灣西站喊出一聲又一聲的「義載！」，讓逾320名徬徨無措的市民能夠順利搭車返回屯門，獲不少網民大讚。「JoJo Bus 租租巴」老闆曾健威表示，一得知有市民滯留，立即在群組號召車長出動義載，「一嗌即刻唔係講錢，幫到手嘅即刻出到嚟！」他又指，一班車長至凌晨一點兩點才回到家，早上更要繼續上班，對他們的付出表達感激。



曾健威表示，其家族經營的旅遊巴公司已有逾40年，主要營運屋邨路線及接載醫院員工，現由他接手生意。「JoJo Bus 租租巴」則運作逾6年，公司現在有50多輛旅遊巴。他指，昨日留意到新聞，「就諗有咩可以幫手」，於是立刻自發在車長群組號召願意義載的車長，有5至6個車長即舉手出動，「好開心有一班咁嘅同事，一嗌即刻唔係講錢，幫到手嘅即刻出到嚟！」

▼9號風球下荃灣西站情況▼



「JoJo Bus 租租巴」在Facebook 發文：「因應荃灣西站大量乘客需要前往屯門，JOJOBUS 將即時調動旅遊巴士，免費接載乘客由荃灣西站 E2 出口小巴站外，海貴路近大河道交界 去屯門市中心，22:05 將有頭班車開出，免費，請勿付款給車長。」貼文一出，即獲大批市民查詢。

曾健威表示，得知有不少市民無車回家，「市民無咁多錢喺身，亦無咁多車喺度。」他指，沿途與查詢的市民保持聯絡，告知他們上車的位置。當時第一輛旅遊巴未能進入荃灣西站調頭位，只能早一個路口停泊，然後在旁邊上客。他又提到，有部份熱心車長更主動走進地鐵站高呼：「返屯門呀！唔洗錢呀！過來呢邊架車。」不少市民逐跟隨車長上車，最後公司共出動8輛旅遊巴義載。

他指，有市民向他表達謝意，並感到開心。但他最開心的是擁有一班好同事，「唔會計較利益，只要真係我哋幫到人，大家都好開心」。他又指，「大家尋日做完，夜晚返到屋企都一兩點，今朝都要起身繼續（上班）」，認為大家都辛苦了。

被問到政府今次的交通安排，曾表示，過往本港沒有那麼多極端天氣，建議政府應及早制定應對措施，「要做多步」，思考如再遇極端天氣，應如何去解決。他又提到，昨日情況最差的地方不是荃灣西而是機場，他期望「JoJo Bus 租租巴」這類非專營巴士可以提供服務，建議有關政府部門可考慮在惡劣天氣租用旅遊巴接載市民，「唔洗排幾個鐘都搭不到的士。」