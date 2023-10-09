颱風小犬｜屯門友暴雨下獲義載返放工　激讚好心街坊：真係好有愛

【天文台／颱風／小犬／天氣消息／熱帶氣旋／颱風下上班安排】颱風小犬為本港帶來大風及暴雨，天文台今晨（9日）11時40分改發3號風球，並取消黑色暴雨警告信號，改發紅色暴雨警告信號。不少市民繼昨晚（8日）9號風球下面對混亂交通情況後，又要急急出門乘車上班，有屯門街坊接連發文，表示在惡劣天氣下分別獲不同的好心街坊義載，接送他回家及再次上班，大讚「屯門人真係好有愛」。



有屯門街坊接連發文，表示在惡劣天氣下分別獲不同的好心街坊義載，接送他回家及再次上班。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

該名屯門街坊凌晨1時許發文，當時9號風球仍然懸掛，市面大多數公共交通已暫停服務，樓主貼出1張在私家車後座拍攝司機背影的相片，表示有好心街坊由市區義載他返回屯門，「多謝義載師兄車我返屯門，已經安全到屋企」。

事隔約10小時，樓主今晨約11時再次貼出身處輕型貨車的相片，表示再次獲好心人順道義載他從屯門前往尖沙咀上班，大讚街坊非常有愛，「經歷完噚晚安全到屋企，今朝我又再一次感激義載師兄順路車小弟出尖沙咀返工，最令我估唔到嘅係竟然可以坐棍仔飛屯公，屯門人真係好有愛」。

樓主今晨約11時再次貼出身處輕型貨車的相片，表示再次獲好心人順道義載他從屯門前往尖沙咀上班，大讚街坊非常有愛。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

帖文引來一眾屯門友讚好，大讚好心司機無私服務街坊，「呢啲為發自內心嘅關愛精神」、「呢個師兄真係世界級好人，8號風球保險唔包出來義載」、「感謝有心的無名英雄」、「好彩屯門有佢」。有人則提醒樓主乘車禮儀，「禮貌上，坐人車主動坐車頭，下次要記得」，不過他其後回覆表示「師兄叫我坐後面，佢前面擺咗佢開工啲嘢」。