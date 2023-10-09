颱風小犬｜旅巴公司荃灣西站義載逾300人回家：行多步社會好好多

颱風「小犬」襲港，天文台昨日（8日）短時間通知改發9號風球，港鐵露天路段即時停駛，多人被困站內。旅遊巴公司「JoJo Bus租租巴」昨在荃灣西站發起義載行動，負責人曾先生稱，昨日連他在內共8名司機願意幫忙，最終8架旅遊巴共接送超過300名市民回到市中心。



他稱當時不能只想著賺錢，認為「一個好小幫助，大家行多步，社會就會好好多。」



▼10月8日 熱心旅遊巴公司義載滯留荃灣西乘客▼



「JoJo Bus租租巴」負責人曾先生今早（9日）接受商台節目訪問表示，因有做醫院緊急巴士服務，故公司一直運作中，在社交媒體見到港鐵荃灣西站有大量市民滯留，故在群組發消息招募義載司機，反應十分踴躍。

他指，連同他自己有8名司機出動，8架旅遊巴共接截超過300名市民回到市中心，又稱會加獎相關司機，「從來無車長問琴日個轉幾錢，但我哋出糧時會識做。」

多個港鐵站均有乘客滯留，曾先生稱因車輛數目有限，加上公司兩代40多年均做屯門路線，故只選擇了荃灣西站幫忙。他稱，其持有非專營巴士牌照，在該情況下不能收錢，「但琴日呢個情況錢唔係最重要，最重要幫到滯留現場市民，突然之間停係荃灣西，佢有咩車揀？」

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他又說，理解市民以為坐上港鐵便可預定到達目的地，身上也未必有足夠現金可支付的士費，認為港鐵應準備一些緊急接駁巴士到目的地，又稱昨日有評估天氣狀況，倘現場環境不許可，絕不讓司機冒險。他說：「係好小幫助，大家行多步，社會就會好好多。」

談及今次混亂，曾先生稱曾在日本大阪遇上地震，當時鐵路、的士等均暫停，但當地相關部門有派旅遊巴在大阪多個主要地方接送旅客到機場，認為政府、香港機場應參考做法，也可考慮與非專營巴士合作，接送乘客進出機場。